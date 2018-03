Het motorseizoen begint weer: dit zijn de belangrijkste tips om veilig de weg op te gaan Redactie

23 maart 2018

10u36

Bron: Vias 7 De afgelopen tien jaar kwamen er ongeveer 30 procent motorrijders bij. Het aantal ongevallen daalde tijdens diezelfde periode met een kwart. De veiligheid van motorrijders is er dus op vooruitgegaan. Toch blijft, nu de lente aanbreekt en het aantal motards op de weg weer toeneemt, voorzichtigheid geboden. Dit zijn de belangrijkste tips om veilig met elkaar omgaan op de weg.

Motorrijders moeten in principe dezelfde regels volgen als gewone autobestuurders. Toch zijn er enkele verschillen en uitzonderingen, zegt Stef Willems van het verkeersveiligheidsinstituut Vias.

Nu al benieuwd hoe goed je kennis over de verkeersregels voor motorrijders is? Dan kan je hier deelnemen aan onze quiz!

Plaats op de weg

Motorrijders moeten niet zo rechts mogelijk op de rijbaan rijden. Ze hebben de toelating om te rijden waar ze willen in hun rijstrook of op hun deel van de rijbaan. De veiligste positie is net iets links van het midden, ongeveer waar een autobestuurder zich bevindt achter het stuur. Daar heb je een beter zicht op het verkeer en kunnen automobilisten je gemakkelijker opmerken in hun binnenspiegel.

Wat bij file?

Motorrijders mogen bij file tussen de rijstroken rijden. Ze mogen wel niet sneller dan 50 km/u rijden en het snelheidsverschil tussen de motorrijder en de voertuigen in de file mag niet meer dan 20 km/u zijn. De motorrijders mogen op autowegen en autosnelwegen enkel inhalen in een file tussen de twee meest links gelegen rijstroken.

Mogen motorfietsers op busstroken rijden?

Motorfietsers mogen in theorie op de busstrook of de bijzonder overrijdbare bedding rijden, maar enkel als het symbool van een motor is aangebracht op het bord van de busstrook of van de bijzondere overrijdbare bedding of op een onderbord. Er zijn niet zo veel plaatsen in België waar dat is toegestaan, in Vlaanderen zelfs nergens.

Motorrijders mogen nooit op de pechstrook rijden.

Beschermende kledij

De volgende beschermende kledij is verplicht voor motorrijders: een valhelm, handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange broek of overall en laarzen of bottines die de enkels beschermen. Ongeacht het seizoen is die uitrusting verplicht.

Voor de helm zijn er nog twee belangrijke opmerkingen. Vervang het vizier niet door een donker getint exemplaar, die zijn doorgaans niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Kies liever voor een helm met een ingebouwde zonnebril die je eenvoudig voor de ogen kunt schuiven als dat nodig is.

Elke helm die een val of ongeval heeft meegemaakt, moet je onmiddellijk vervangen. Ook al is uiterlijk niets aan de helm te zien, door de schok is de binnenkant vervormd. Je helm biedt dat geen optimale beveiliging meer.

Kinderen vervoeren

Kinderen onder de 3 jaar mogen niet vervoerd worden op een motorfiets. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen enkel vervoerd worden op een motorfiets met een maximale cilinderinhoud van 125 cc, op voorwaarde dat dat gebeurt in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Vanaf 8 jaar mogen ze op alle motorfietsen vervoerd worden.

Gebruik van lichten

Sinds 1984 is het in België voor bromfietsen en motoren verplicht om ook overdag met hun dimlicht te rijden. Goed gezien worden is als motorrijders superbelangrijk. Een opvallende uitrusting, met bijvoorbeeld een gekleurde helm of motor zorgt ervoor dat je tijdig gezien wordt. Een fluohesje kan helpen om je zichtbaarheid te verhogen.

10 tips voor motorrijders om veilig het motorrijseizoen in te zetten

1. Fris je manoeuvres op voor je na de winterperiode terug de weg op gaat. Zo krijg je terug ‘voeling’ met de motor.

2. Denk aan je zichtbaarheid! Gebruik niet alleen je dimlicht, maar draag ook kledij die opvalt.

3. Doe tijdig een technische check-up van je motor. Check zeker de banden, de bandenspanning en de remmen.

4. Check altijd op voorhand het weer! Zo kan je je kledij, je route en je gedrag aanpassen aan de omstandigheden.

5. Kies een geschikte helm. Donkere of getinte vizieren van de helm zijn handig bij zonnig weer, maar bij plotse veranderingen in het weer kunnen ze het zicht wegnemen.

6. Gebruik je richtingaanwijzers wanneer dat moet. Zo weten de andere weggebruikers wat je wil doen.

7. Kijk uit voor onaangename verrassingen: wegmarkeringen, riooldeksels, steenslag, enzovoort zijn onschuldig voor automobilisten, maar kunnen gevaarlijk zijn voor motorrijders.

8. Positioneer je niet uiterst rechts op de rijstrook. Als je iets centraler rijdt kan je zelf het verkeer beter zien en ben je beter zichtbaar.

9. Pas op je tellen als je een file voorbijrijdt.

10. Als je in groep gaat rijden, laat de minst ervaren rijders vooraan rijden. Anders nemen ze misschien risico’s om de groep bij te houden.