Het moest het hoogtepunt van zijn carrière worden, maar eindigde in een nachtmerrie ADN

11 juli 2019

15u18

Bron: Belga 16 Uitgerekend op 11 juli - de Vlaamse feestdag - neemt Kris Van Dijck ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement. Wat de bekroning van zijn lange parlementaire carrière moest worden, draaide uit op een nachtmerrie. Een korte biografie van de ex-parlementsvoorzitter.

De 55-jarige Vlaamsnationalist Kris Van Dijck zat nog in zijn tienerjaren toen hij al lid werd van de Volksunie. Toen de partij in 2001 implodeerde, koos de Desselaar in eerste instantie voor de groep die van geen splitsing wilde weten. Kort nadien trad hij alsnog toe tot de N-VA.

Burgemeester

Op dat moment had Van Dijck, die een onderwijzersdiploma op zak heeft, al een mooie lokale carrière uitgebouwd. Hij zette in 1989 als 25-jarige zijn eerste stappen in de gemeenteraad en zes jaar later mocht hij al de burgemeestersjerp omgorden. De daaropvolgende legislatuur speelde Van Dijck de sjerp weer kwijt, maar sinds 2007 is hij onafgebroken de burgervader van de Antwerpse gemeente, nadat hij steevast de absolute meerderheid behaalde.

Vlaams parlementsvoorzitter

Van Dijck is ook al sinds 1995 lid van het Vlaams parlement, toen dat voor het eerst rechtstreeks werd verkozen. Daar profileerde hij zich vooral op het domein Onderwijs. Hij was een tijdlang fractieleider voor N-VA en kwam na de verkiezingen van 2009 in beeld als Vlaams parlementsvoorzitter, maar moest toen Jan Peumans laten voorgaan.

Het bleek slechts uitstel, want na de verkiezingen van 26 mei van dit jaar schoof zijn partij hem alsnog naar voren voor de job, op zijn minst tot wanneer een nieuwe Vlaamse regering het levenslicht zou zien.

Het werd een feest in mineur. Enkele weken na zijn eedaflegging raakte bekend dat Van Dijck met 1,42 promille alcohol in zijn bloed een ongeval had veroorzaakt. N-VA besliste hem niet te laten vallen. Dat enkele dagen later bleek dat er meer dan 2 uur waren verstreken alvorens Van Dijck de alcoholtest had afgelegd, vergrootte de imagoschade alleen maar.

Onhoudbaar

Vandaag bleek zijn situatie helemaal onhoudbaar nadat - uitgerekend op de Vlaamse feestdag - via de website van P-magazine een verhaal uitlekte over een relatie met een prostituee. Daarin werd ook gesuggereerd dat ze samen een fraudepoging zouden hebben ondernomen.

"Ik acht mijn ontslag noodzakelijk om de sereniteit te laten terugkeren", aldus Van Dijck. Hij benadrukt evenwel dat hij nooit iets onwettigs heeft gedaan.