Het Lichtfestival (met nu al 200.000 bezoekers) in enkele wist-je-datjes FT

02 februari 2018

14u43 8 Het Lichtfestival is twee dagen ver en mocht nu al meer dan 200.000 bezoekers verwelkomen. Alles verliep tot nu toe trouwens rustig, alleen koppeltjes blijken elkaar weleens kwijt te geraken in de meute. Enkele weetjes.

- Op de eerste dag van het Lichtfestival trokken 90.000 bezoekers naar Gent. Gisteren waren er dat, ondanks het regenweer, 120.000.

- Iedere avond dooft Eandis 240 straatlampen. Een aantal lampen gaat uit voor de hele periode van het Lichtfestival, het andere deel enkel 's avonds, wanneer het evenement start. De werknemers van Eandis doen dit manueel en gaan daarvoor met de fiets langs alle lantaarns die gedoofd moeten worden.

- De brandweer blust om de tien minuten het administratief gebouw aan het Woodrow Wilsonplein. Op één avond gaan ze dus dertig keer naar boven en naar beneden. Op zondag duurt het Lichtfestival een uurtje langer, dus dan zal dat 36 keer zijn.

- Een jonge dame uit Finland raakte op de eerste avond haar vriend kwijt. Ze kende de stad niet en had haar gsm niet bij. De politie kon met behulp van de lichtkrant het koppeltje na tien minuten herenigen. Ook gisteren raakte een koppel tachtigers elkaar kwijt in de drukte aan het Laurentplein. Samen met de politie en de seingevers, en met behulp van de lichtkranten, konden de twee elkaar na een halfuurtje weer in de armen sluiten.

- #loveyoutothemoonandback. Het Lichtfestival blijkt een goeie datingplek te zijn. Via Twitter verschenen al meerdere oproepen om op date te gaan naar het Lichtfestival.

Er hangt een fucking badass maan aan mijn kot van het lichtfestival ma er is dus niemand die mee de volledige tour wil/kan gaan doen met mij vrijdag 💔 Merckx(@ esther_merckx) link

- De meest gefotografeerde werken zijn 'Museum of the Moon' op de Kalandeberg, 'To the rescue' op het Woodrow Wilsonplein en 'Forgotten', op het Laurentplein. Tevens onze aanraders.

- En dan nog het weerbericht voor vanavond: deze avond en nacht kunnen er lokaal nog een paar buien vallen, al zou het overwegend droog blijven. Nog een tip van deze bezoeker: kleed je warm! Want de tocht stap je niet in één, twee, drie.

