Het leven zoals het is ten huize Devolder-Crevits. Zij: "Als minister ben ik niet onmisbaar" Hij: "Dat klopt. Maar thuis wel, meisje" Pizza om middernacht, met liefde bereid: het leven zoals het is ten huize Devolder-Crevits Jan Segers

18 augustus 2018

Bron: Eigen berichtgeving 0 Pas terug zijn ze van vakantie in Ierland. En pas in september starten het politieke jaar en het schooljaar. Maar nu al gaat het leven ten huize Devolder-Crevits in Torhout zijn normale, hectische gang. Om middernacht serveert de architect (52) pizza voor de minister van Onderwijs (51). Geen diepgevroren Dr. Oetker, maar vers bereid met tomaten, champignons en liefde. Omdat moeite doen - ook voor elkaar - geen overbodige luxe is wil je als koppel de toppolitiek overleven. "Ik ben trots op Hilde, maar haar functie bepaalt niet ons geluk."

Het is al donker wanneer we donderdagavond in Torhout aanbellen. De populairste en machtigste politica van Vlaanderen doet open. "Ik ben twee minuten thuis." Dat treft. Haar echtgenoot heeft haar met vier minuten geklopt. Architect Kris Devolder had een late klant. In die vier minuten heeft hij zijn hemd en zijn jasje ingeruild voor een T-shirt, short en teenslippers. Thuis is een andere wereld. Tijd voor het vaste avondritueel, ongeacht de klok. "Glas wijn? Of nee, doe ons eerst een aperitiefje." Hilde Crevits heeft er haar eerste werkdag na de vakantie opzitten. Voor haar man is het bouwverlof voorbij. Schoon koppel, die twee. Haar lach is gul. Zijn humor is droger dan de Saumur Brut die in het glas belandt.

Zij, Hilde: "Ik heb een hongertje. Maken we nog iets?"

Hij, Kris: "Pizza. Halfuurtje. We gaan het eerlijk verdelen. Ik maak hem klaar. Jij snijdt hem door."

