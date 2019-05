Het Laatste Woord: proberen Russen onze verkiezingen te beïnvloeden?

23 mei 2019

In ‘Het Laatste Woord’ geeft Noël Slangen toelichting bij actuele politieke gebeurtenissen. Vandaag heeft hij het over mogelijke Russische inmenging bij de Europese verkiezingen. Zorgen zij ervoor dat er meer mensen op extreemrechts stemmen? Of zijn dat allemaal verzinsels?