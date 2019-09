Het Laatste Nieuws zoekt jongeren die Rode Neuzen Dag-reporter willen worden in hun school Toekomstige journalisten opgelet! Redactie

18 september 2019

10u00 40 Zit jij op een Rode Neuzen School, heb je een (rode) neus voor journalistiek en wil je verslag uitbrengen over Rode Neuzen Dag op jouw school? Aarzel dan niet en stel je kandidaat om Rode Neuzen Dag-reporter te worden!

Ook dit najaar zal Vlaanderen zijn Rode Neus opzetten om de Vlaamse jongeren te helpen om hun mentale en fysieke weerbaarheid te versterken. Dit jaar is uw krant Het Laatste Nieuws partner van de goededoelen-actie en daarom willen wij jongeren de kans geven om zélf hun school in de kijker te zetten op onze platformen. Volg je of geef je les op één van de deelnemende Rode Neuzen Scholen, heb je een neus voor journalistiek en wou je altijd al eens schrijven voor een krant? Ben je daarenboven altijd in de weer met je smartphone om live verslag uit te brengen van wat er rond jou gebeurt? Twijfel dan niet en stel je kandidaat om dé Rode Neuzen Dag-reporter te worden voor jouw school en zet de acties op jouw school op een leuke manier in de kijker.

Alle geselecteerde Rode Neuzen Dag-reporters zullen uitgenodigd worden op een interactieve workshop journalistiek en sociale media, gegeven door een ervaren journalist van Het Laatste Nieuws. De workshops vinden plaats in de buurt van de deelnemende scholen per regio, met dank aan onze partner Belfius die hun kantoren hiervoor openzetten! Tijdens die workshop wordt ook alle informatie over Rode Neuzen Dag gegeven en krijg je te horen wat je als Rode Neuzen Dag-reporter allemaal mag verwachten. Hoe deelnemen? Stuur een mailtje naar Joyce.van.de.winkel@dpgmedia.be met een leuke kandidatuur. Dit kan gaan van een video, een artikel tot een meme of een social media bericht. Uit de inzendingen kiezen wij een aantal kandidaten per regio die uitgenodigd worden op onze workshops, vermeld dus zeker al in je mailtje welke workshop jij zou kunnen volgen!

In welke Belfius-kantoren vinden de workshops plaats?

2/10 om 13H30 - Gent (Kouter) - Workshop 1

2/10 om 16H30 - Aalst - Workshop 2

9/10 om 13H30 - Tienen - Workshop 3

9/10 om 16H - Halle - Workshop 4

16/10 om 13H30 - Antwerpen (Ekeren) - Workshop 5

16/10 om 16H - Mechelen - Workshop 6

23/10 om 13H30 - Hasselt - Workshop 7

23/10 om 16H - Mol - Workshop 8

30/10 om 13H30 - Kortrijk - Workshop 9

30/10 om 16H30 - Brugge - Workshop 10