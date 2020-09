Het Laatste Nieuws tweemaal genomineerd voor Belfius Persprijzen mvdb

04 september 2020

'Het Laatste Nieuws' is tweemaal genomineerd voor de Belfius Persprijzen 2019. In de categorie Foto dingt Bart Leye mee met een shot van VB'er Guy D'haeseleer op de verkiezingsavond van 26 mei 2019. In de categorie-overstijgende prijs 'Coup de coeur' viel de jury een foto van beeldjournalist Gregory Van Gansen op. Hij is genomineerd met een foto van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).

Op zondagavond 26 mei 2019 was het op de toenmalige redactie in Kobbegem (Asse) alle hens aan dek. Meteen na het binnenlopen van de eerste resultaten viel meteen de monsterscore van Oost-Vlaams lijsttrekker D’Haeseleer op. Een sfeerreportage vanuit Ninove leek zeer wenselijk.

Redacteur Steven Swinnen was al op weg, maar de fotoredactie zag zich met een probleem geconfronteerd. Alle regio- en agentschapfotografen waren niet beschikbaar wegens het uitvoeren van andere verkiezingsgerelateerde foto-opdrachten. Voormalig fotochef Leye (53) overlegde met zijn collega’s van de beeldredactie en repte zich naar Denderstad Ninove. In het stamcafé van D’haeseleer voelde journalist Swinnen sympathisanten aan de tand terwijl Leye enkele indringende zwartwitbeelden van een glunderende D’haeseleer kiekte.

Het is voor Leye, al sinds 1993 verbonden aan Het Laatste Nieuws, de tweede nominatie op twee jaar tijd. In april 2018 trok hij met Europarlementslid Hilde Vautmans naar de Noord-Franse stad Calais voor een reportage over niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, zeg maar kindvluchtelingen. De foto's werden later gebruikt voor een artikel waarin gemeld werd dat minstens 30.000 kindvluchtelingen tussen 2014 en 2017 vermist raakten na hun aankomst in Europa.

Ook freelancefotograaf Gregory Van Gansen maakt kans op een Belfius Persprijs, en dit in de categorie ‘Coup de coeur’. Voor Het Laatste Nieuws kiekte hij op 27 september 2019 stiekem N-VA-onderhandelaar Ben Weyts. Na de zoveelste nachtelijke vergadering over een nieuwe Vlaamse regering haalde de N-VA-onderhandelaar er twee flessen wijn bij. Met succes blijkbaar, want twee dagen later stond de Vlaamse regering Jambon I in de steigers. Fotograaf Van Gansen had het in de smiezen en vereeuwigde de flessen wijn van Weyts.

De onderhandelingen tussen N-VA, CD&V en Open Vld verliepen stroef en sleepten liefst 127 dagen aan. Nog nooit had het zo lang geduurd.

Eind oktober maakt een eindjury de winnaars bekend.