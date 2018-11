Het Laatste Nieuws steunt Rode Neuzen Dag en schenkt 0,50 euro extra per verkochte Rode Neus mvdb

16 november 2018

12u41 0 Roze Neuzen Dag loopt volop. Dit jaar vestigt de hulpactie de aandacht op het mentale welzijn van jongeren op school. Als nieuwsmedium zetten we graag mee onze schouders onder dit initiatief omdat we zien hoe deze actie het verschil maakt voor zoveel jongeren.

1.000 persverkopers over gans Vlaanderen verkopen momenteel Rode Neuzen aan € 5. En daar doen wij graag nog een schepje bovenop. Want per verkocht exemplaar via onze persverkopers schenkt Het Laatste Nieuws € 0,50 extra aan Rode Neuzen Dag. Haast je dus naar je persverkoper en haal jouw Rode Neus in huis.