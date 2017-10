Het kwik daalt vandaag, maar het blijft zonnig 06u20

Bron: Belga 0 Thinkstock Het blijft vandaag vrij zonnig met wel hoge wolkenvelden. In de Ardennen ontwikkelt er zich in de namiddag stapelbewolking. Het wordt wat minder warm met maxima van 19 graden in de Hoge Venen tot 21 of 22 graden in het centrum. De zwakke wind waait eerst uit veranderlijke en 's namiddags uit oostelijke richtingen, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht klaart het uit in het centrum en het zuidoosten. In het noordwesten blijft de hoge sluierbewolking aanwezig. De minima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden in Vlaanderen. De wind wordt zwak tot matig en draait naar oost tot zuidoost.

Morgen is het eerst zonnig. Later neemt vanuit het westen de hoge en later ook middelhoge bewolking toe. Tegen de avond kan er in het uiterste westen een buitje vallen, elders blijft het droog. Het wordt nog zacht, met maxima rond 20 of 21 graden in het centrum. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Donderdag is het half- tot zwaarbewolkt met plaatselijk wat lichte regen of buitjes. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. De maxima liggen rond 20 of 21 graden in het centrum.

Vrijdag trekt een regenzone van oost naar west over het land en verwachten we veel bewolking met eerst lichte of matige regen en later buien. Met maxima rond 16 graden in het centrum verliezen we enkele graden. De wind wordt matig tot vrij krachtig en draait naar het zuidwesten.