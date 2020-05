Het is zover: wolvin Noëlla heeft welpjes op de wereld gezet TT

10 mei 2020

18u46

Bron: Belga 328 Wolvin Noëlla heeft geworpen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bevestigd aan TV Limburg. Om hoeveel welpen het gaat, is nog niet bekend.

Demir wil nu extra controles zodat de jonge wolven in een rustige omgeving kunnen opgroeien. De eerste weken na de geboorte zullen de wolven sowieso een onopvallend bestaan leiden. Een glimp van de welpen hoeven we dan ook pas na enkele maanden te verwachten, wanneer de jonge wolven mee op pad gaan binnen het territorium.



Eind april raakte bekend dat wolvin Noëlla en wolf August welpen verwachtten.

🐺 + 🐺 = ? Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Nu meer dan negen wolven

Op 2 januari 2018 was er voor het eerst sinds het dier in Vlaanderen werd uitgeroeid aan het begin van de twintigste eeuw een waarneming van een wolf. Het ging om wolvin Naya, die met een zender om vanuit Duitsland aankwam. Ze is inmiddels waarschijnlijk door jagers omgebracht.

Tot nu toe en voor zover bekend waren er negen wolven in België. In Wallonië leven vier alleenstaande mannetjes en een wolvenkoppel, in Vlaanderen het zwangere koppel Noëlla en August en een solitaire wolf. Voor Vlaanderen komen daar nu dus de welpjes van Noëlla en August bij. Alle Vlaamse wolven zijn via Nederland vanuit Duitsland gekomen. Van August wordt vermoed dat hij helemaal uit Polen komt.

Hoogste beschermingsgraad

Enkele weken geleden maakt de Vlaamse regering nog bekend dat de wolf in Vlaanderen de hoogste beschermingsgraad voor dieren krijgt. Wie een wolf met opzet doodt, riskeert binnenkort een celstraf van maximaal vijf jaar. Boetes voor het doden, vangen of opzettelijk verstoren van wolven kunnen oplopen tot maximaal een half miljoen euro. De wolf krijgt zo dezelfde bescherming in Vlaanderen als onder meer de Europese bever en de otter.