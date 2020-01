Het is zover: eerste sneeuw dwarrelt neer in Vlaanderen, maar het is niet wat het lijkt HR

22 januari 2020

07u07

Bron: Eigen berichtgeving 1116 Binnenland Voor de eerste keer deze winter heeft het gesneeuwd in Vlaanderen. Onder meer in Mol in de Kempen en Sint-Truiden (Limburg) zijn straten bedekt onder een dun wit laagje. Maar het is niet wat het lijkt. “We zitten in een hogedrukgebied, dus het gaat niet om een echte sneeuwzone”, legt weerman David Dehenauw uit aan HLN. Mogelijk gaat het om industriesneeuw, veroorzaakt door luchtvervuiling.

Heb je zelf video’s of foto’s van de eerste sneeuw? Ze zijn welkom op video@hln.be.

Het KMI had voor vandaag wel vrieskou voorspeld, maar geen sneeuw. Volgens de Limburgse weerman Ruben Weytjens gaat het dan ook om ‘industriesneeuw’. “Dit is sneeuw als gevolg van de luchtvervuiling”, zegt hij. “Normale sneeuw ontstaat hoog in de wolken. Deze sneeuw ontstaat in de mist laag boven het aardoppervlak. Zeer lokaal, waar de lucht het sterkst vervuild is en er zich dankzij de negatieve temperaturen ijskristallen vormen rond de uitgestoten stofdeeltjes.”

Ook KMI-weerman David Dehenauw zegt dat het om uitgekristalliseerde mist gaat. “Mist bestaat uit druppeltjes”, legt hij uit. “Hoe dichter de mist, hoe langer die blijft hangen en de druppeltjes de tijd krijgen om te fusioneren. Door de koude temperaturen bevriezen ze, gaan dus zwaarder wegen en dwarrelen zoals sneeuw naar beneden.”

Fijn stof

Ook Dehenauw sluit niet uit dat luchtvervuiling een rol speelt. “Maar dat moet dan heel lokaal zijn, aangezien er geen wind is. Kaarten die de concentratie van het fijn stof in de lucht weergeven, doen alleszins niet vermoeden dat vandaag meer luchtvervuiling is op plaatsen waar de sneeuw is gevallen.

Volgens het KMI blijft het vandaag in de meeste streken grijs met veel lage wolken. “Eerst verwachten we ook plaatselijke rijmplekken en soms dichte mistbanken”, klinkt het. Hier en daar kan er lichte motregen vallen, die vanochtend eventueel wat kan aanvriezen. Over het zuidoosten van het land blijft het daarentegen overwegend zonnig tot in de late namiddag. De maxima liggen meestal tussen 1 en 4 graden. In het zuidoosten kan het kwik door de opklaringen oplopen tot 5 à 6 graden. Ook aan zee verwachten we maxima tot 6 graden. De wind is zwak en veranderlijk.

Vanavond en volgende nacht zijn in de meeste streken lage wolkenvelden met nevel of nog lokale mistbanken voorspeld. Op het einde van de nacht zijn er opklaringen mogelijk op de Ardense hoogten en in de streken rond de Samber en de Maas. Het wordt minder koud dan de voorbije nachten met minima tussen -1 en +3 graden. De wind waait zwak tot soms matig uit oostelijke tot noordoostelijke richtingen.