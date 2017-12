Het is winter: heb je hier al aan gedacht? Sanne Riepema

13u36

Bron: AD.nl 9 BELGA Met temperaturen die de afgelopen nacht daalden tot zeven graden onder het vriespunt is de meteorologische winter - die begon op 1 december - koud gestart . Tijd voor een goede voorbereiding, want op boetes, kapotgevroren leidingen en dode planten zit niemand te wachten. Onze collega's van AD.nl geven tips.

Autoruiten krabben

Wie zijn autoruiten slecht of zelfs helemaal niet ijsvrij maakt, is een gevaar op de weg. Wanneer de ruiten niet voldoende ijsvrij zijn, kan de politie dat als een overtreding beschouwen. In onderstaande grafiek zie je hoe het wel/niet moet.

De ruitenwisser als ijskrabber gebruiken valt af te raden. Giet ook geen warm of koud water op de ruit. Door kleine barstjes in de ruit, die zelfs niet zichtbaar hoeven te zijn, kan de hele ruit breken.

Tips

1. Heb je een oprit of carport? Parkeer de auto vooruit in. Door de warmte van je huis bevriest deze minder snel. De achterruit heeft meestal een verwarming.

2. Laat je motor niet alvast lopen. Slecht voor het milieu en jezelf en het helpt nauwelijks.

3. Gooi nooit warm water over je wagen.

4. Geen carport of oprit? Doe een speciale anti-vriesdeken op de voorruit, dan hoef je die in ieder geval niet te krabben.

5. Hou je ruit goed schoon, dan hecht het ijs minder.

6. Gebruik ontdooivloeistof. Is niet zo slecht voor het milieu als gedacht.

7. Vet de portierrubbers in, anders vriezen de deuren vast.

8. Zet de ruitenkrabber schuin tegen de ruit, dat krabt het best.

9. Wissel je zomerbanden in voor winterbanden.

Binnen (en buiten)

Bij vorst kunnen leidingen in en rond het huis bevriezen of zelfs scheuren. Dit kan voor veel vorstschade zorgen.



Tips

1. Draai alle radiatoren een beetje open, ook in alle ruimtes boven.

2. Sluit de buitenkraan alvast af. En tap het laatste water in de waterleiding af via het aftapkraantje. Dit voorkomt dat er alsnog water in de leiding bevriest.

3. Een andere optie is de buitenkraan extra goed isoleren. Dit kun je doen met een laagje stro en deze vervolgens inwikkelen met plastic.

4. Zet de thermostaat ’s nachts niet lager dan 15 graden.

5. Isoleer de waterleiding die je woning in komt. Gebruik hiervoor isolatiemateriaal of een oud deken.

6. Maak de ruimtes van de watermeter en de hoofdkraan (meterkast) met isolatiemateriaal tochtvrij.

M.J. Reinders Een lezer stuurde naar onze collega's van AD.nl deze foto van zijn bevroren buitenkraan. 'Dit is wat er dus gebeurt', schreef hij bij de foto.

Tuin

Niet alle planten kunnen even goed tegen de vorst. Mediterrane planten en potplanten zijn bijvoorbeeld erg gevoelig voor de kou. Voorbeelden van vorstgevoelige planten zijn palmen, de fuchsia en pampasgras. Je kunt ervoor kiezen de plant te beschermen met een ademend fleece-deken of te verhuizen naar een overdekte en windvrije omgeving. Denk aan een buitenkeuken, schuur of berging. Vergeet niet om water te geven. Planten in potten kun je beschermen door de pot aan de binnenkant te bekleden met noppenfolie.

Tips

1. Door een koude bak te maken of te kopen kun je ook in de winter genieten van je moestuin.

2. Schud sneeuw van takken. Bomen kunnen beschadigd raken of afbreken door de zware sneeuw.

3. Strooi zout op tuinpaden, het terras en de oprit. Niet alleen handig voor jezelf om niet uit te glijden, het zorgt ook dat stenen niet scheuren.

4. Begin niet te vroeg met de voorjaarssnoei. De wonden kunnen niet tegen vorst. Vanaf de IJsheiligen in mei kun je er bijna zeker van zijn dat het niet meer gaat vriezen.

5. Haal de pomp uit de vijver en berg deze binnen op. Hetzelfde geldt voor een (stenen) waterornament. Die kun je ook afdekken met noppenfolie.

6. Zorg dat er een opening in de vijver blijft voor zuurstof. Sla geen gat in een laag ijs, dat kan zorgen voor fatale stress. Tropische vissen moeten overwinteren in een aquarium en koudwatervissen kunnen prima blijven als de vijver minstens 80 centimeter diep is.