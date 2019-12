Het is vandaag kortste dag van het jaar: vanaf morgen worden dagen weer langer KVDS

22 december 2019

12u27

Bron: Belga 50 Met 7 uur en 65 minuten licht is het vandaag de kortste dag van het jaar. De zon kwam vanmorgen op om 8.43 uur en zal vanavond ondergaan om 16.39 uur. Morgen komt daar al een minuut bij.

De kortste dag van het jaar is niet in een oogopslag te bepalen. Wie de kalender bekijkt, ziet immers dat de zon al sinds 18 december ’s avonds later begint onder te gaan. De zon blijft echter nog tot 28 december later opkomen. Pas op 4 januari gaat ze weer vroeger op. Daardoor valt de kortste dag op zondag 22 december.

Ellips

De reden? Omdat de aarde eind december dichter bij de zon staat en omdat de aardas schuin staat ten opzicht van de baan rond de zon, aldus Frank Deboosere.





“De aarde draait rond de zon”, verklaart hij op zijn website. “Die baan is geen cirkel, maar een ellips. In de winter bevindt de aarde zich dichter bij de zon dan ’s zomers. Daardoor zal de aarde ’s winters ook wat sneller rond de zon draaien.” (lees hieronder verder)

Vanmorgen om 5u19 begon de sterrenkundige winter.

“De draaiing van de aarde rond zijn as is constant”, gaat hij verder. “En dus zien we de zon begin januari meer achterlopen ten opzicht van de sterren dan begin juli, als de aarde op het verste punt staat. Ook de helling van de aardas ten opzicht van de baan om de zon beïnvloedt de lengte van de zonnedag. Het gevolg is dat de zon bij het begin van de astronomische winter (dit jaar 22 december, red.) dagelijks iets later door het zuiden gaat, ongeveer een halve minuut per dag. En dat is precies wat we ’s ochtends en ’s avonds ook merken. Het tijdstip van zonsopgang komt iets later, het tijdstip van zonsondergang evenzeer.”

Volgens Deboosere maakt dit dat 22 december effectief de kortste dag van het jaar is. “Het verschil is dus niet symmetrisch verdeeld over zonsopgang en zonsondergang.”