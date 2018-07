Het is Tax Liberation Day: vanaf vandaag werken we voor onszelf KVDS

17 juli 2018

18u02

Bron: Belga 4 Belgische werknemers mogen vandaag Tax Liberation Day vieren. Dat is de dag waarop we in theorie niet langer belastingen betalen en we dus voor eigen rekening beginnen te werken. Dat is tien dagen eerder dan vorig jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse studie van het Institut Economique Molinari, gebaseerd op gegevens van de OESO en de nationale instituten voor statistiek.

Vorig jaar vierden de Belgen Tax Liberation Day op 27 juli. Dit jaar zijn we er volgens onderzoeker James Rogers vroeger bij door de uitvoering van de tweede fase van de taxshift, waardoor het goedkoper is geworden om werknemers aan te werven.

Duurste werknemers

Sinds 2010 stond de Belg vier keer op de eerste plaats van duurste werknemers in de Europese Unie: in 2010, 2013, 2014 en 2015. In 2018 is dat de vierde plaats geworden. Per euro dat een werknemer netto overhoudt, geeft een werkgever nu 2,04 euro uit. Dat is minder dan de piek van 2,34 euro in 2013.





Het Institut Economique Molinari wijst er echter op dat het voorlopig vooral de werkgevers zijn die de vruchten plukken van de taxshift, omdat zij hierdoor minder werkgeversbijdragen moeten betalen. "Voor de werknemers was er een kleine daling van de personenbelasting, maar in termen van koopkracht heeft dat niet veel veranderd. Dat komt omdat de belastingen verschoven zijn naar elektriciteit en brandstoffen. Maar het goede nieuws is dat er meer mensen werken en de jobmarkt competitiever is", aldus Rogers.

Op een gemiddeld Belgische werknemersloon int de Belgische overheid 29.233 euro belastingen, wat nog steeds één van de hoogste drie cijfers in Europa is.