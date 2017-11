Het inhaalverbod voor vrachtwagens: hoe zit het nu juist? TT

08u00

Bron: Vias 25 Photo News Een van de vragen uit onze verkeersquiz die het meeste discussie opleverde, was wellicht die over het bord dat het inhaalverbod voor vrachtwagens opheft. Dat inhaalverbod is dan ook een van de meest ingewikkelde verkeersregels en verkeersveiligheidsinstituut Vias krijgt er dan ook vaak vragen over.

Stef Willems van Vias: "Veel weggebruikers kennen die regel niet of onvoldoende. Het gaat in feite ook over twee inhaalverboden, wat het extra ingewikkeld maakt."

Het eerste inhaalverbod geldt bij neerslag voor voertuigen boven de 7,5 ton.

Het andere algemene inhaalverbod geldt voor vrachtwagens boven de 3,5 ton.

1. Inhaalverbod bij neerslag

Vrachtwagens, bussen, autocars en andere voertuigen met een maximaal toegelaten massa boven de 7,5 ton mogen bij neerslag niet inhalen op autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken. Er is geen bord dat dit verbod opheft. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zo mogen trage landbouwvoertuigen wel ingehaald worden.

2. Algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens

Er is een algemeen inhaalverbod voor alle vrachtwagens boven de 3,5 ton buiten de bebouwde kom op wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de dezelfde richting heeft.

Er is een bord dat dit opheft voor alle vrachtwagens, dat is het bord F107 (zie foto). Soms kan er met een onderbord aangegeven zijn wanneer inhalen wel mag, bijvoorbeeld buiten de spitsuren of enkel 's nachts. Een addertje onder het gras bij het bord F107: tijdens neerslag mogen vrachtwagens boven de 7,5 ton nog steeds niet inhalen.

België is een uitzondering op het vlak van inhaalverboden voor vrachtwagens: wij zijn zowat het enige land in Europa waar vrachtwagens standaard niet mogen inhalen en het verbod wordt opgeheven met een bord. Andere landen werken net omgekeerd: daar mogen vrachtwagens inhalen, tenzij een bord het verbiedt. Vandaar dat de Belgische situatie bij buitenlandse bestuurders dan ook vaak voor verwarring zorgt.

Wat met de boete?

Als vrachtwagens toch inhalen wanneer dat niet is toegestaan, is dit een overtreding van de eerste graad. De overtreder krijgt daarvoor een boete van 58 euro.

In onze buurlanden zijn de regels over inhalen bij neerslag anders. In Nederland en Luxemburg is er geen specifiek inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag. In Duitsland mogen voertuigen boven 7,5 ton niet inhalen als de zichtbaarheid door nevel, mist, regen of sneeuwval minder dan 50 meter bedraagt. In Frankrijk mogen voertuigen met boven 3,5 ton en slepen langer dan 7 meter, niet inhalen of van file veranderen als er sneeuw of ijzel op de rijbaan ligt.

