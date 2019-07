Het grootste standbeeld in Europa komt langs een Belgische snelweg Pieter Gordts

30 juli 2019

11u55

Bron: De Morgen 14 Vanaf oktober komt in Lavaux-Sainte-Anne, langs de E411 die Namen met Luxemburg verbindt, het werk ‘Arc Majeur’ van Bernar Venet. De sculptuur heeft een hoogte van 60 meter.

Twee keer zo groot als het Jezusbeeld in Rio de Janeiro en zelfs groter dan het Vrijheidsbeeld in New York zonder voetstuk. Volgens de woordvoerder van de Franse beeldhouwer Bernar Venet wordt de Arc Majeur het grootste openbare standbeeld op het Europese continent. De sculptuur is ontworpen om langs een snelweg te liggen en is opgebouwd uit twee halve bogen aan weerskanten van de weg.

Eigenlijk was het de Franse regering die het werk in 1984 onder president François Mitterrand had besteld bij Venet. Bedoeling was dat de Arc Majeur in de buurt van Auxerre zou komen te staan, maar een lokale politicus ging op de rem staan. Ook een tweede poging om het werk een plekje te geven in Frankrijk strandde, toen de uitbater van de snelweg voorstelde om de boog rood te schilderen. Venet weigerde.

Het werk zou zo'n 2,5 miljoen euro kosten en werd grotendeels bekostigd door de John Cockerill Foundation.