Het Geluid van Q na 230 pogingen ontmaskerd. Wat maakt alledaags geluid van stopcontact zo onherkenbaar? Sven Ponsaerts

29 januari 2019

17u33 2 ‘t Is gebeurd. Bijna een maand en 230 pogingen verder heeft Margot (31) uit Mortsel gisterochtend ‘Het Geluid’ van Qmusic geraden. Wekenlang piekerden honderdduizenden luisteraars over de oplossing: een stekker in het stopcontact steken. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk zo’n alledaags geluid te herkennen?

Het doorbijten van een rauwe wortel, frisco of appel. Het terughangen van een tankpistool, een dravend paard op beton, communicerende eksters - of wat dacht u van deze - een dolfijn die klepperend boven water komt… De Q-luisteraars herkenden in ‘Het Geluid’ zowat allemaal iets anders. In totaal 230 pogingen passeerden de revue vooraleer luisteraar Margot gisterochtend het verlossende antwoord gaf: een stekker in het stopcontact steken. Het duidelijk erg moeilijk herkenbare fragment levert haar 25.500 euro op.

Auditieve van ondergeschikt belang

“Het inbrengen van een stekker is vooral een manuele en visuele handeling – de stekker moet nu eenmaal recht in het stopcontact. Het auditieve is daarbij voor onze hersenen van ondergeschikt belang”, kadert professor Neurologie Rik Vandenberghe van de KU Leuven deels de grote moeilijkheidsgraad.

