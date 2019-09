Het geld voor Pia is er: wat zijn de volgende stappen? Redactie

18 september 2019

16u05

Bron: VTM NIEUWS 18 De 1,9 miljoen euro die de negen maanden oude baby Pia uit Wilrijk nodig heeft voor het levensreddend medicijn Zolgensma, is binnen. Inmiddels zijn al 972.000 sms’jes voor Pia verstuurd, ruim 20.000 sms’en boven het gestelde doel van #teampia. Hoe gaat het nu verder?

Vanochtend om 9 uur was de 1,9 miljoen euro binnen voor de negen maanden oude baby, die aan een dodelijke spierziekte lijdt. Op papier toch, want het gezin moet nu nog minstens veertig dagen wachten tot het geld op hun rekening staat.

Hoe komt dat?

Iedereen die een sms heeft gestuurd om het zieke meisje te steunen, moet eerst nog de telefoonrekening betalen. Daarna pas kunnen de telecomoperatoren het geld doorstorten naar CM Telecom. Dat bedrijf - dat de techniek levert om een sms te kunnen versturen en mobiele betaaldiensten te verwerken - zal het bedrag vervolgens overmaken aan de ouders van Pia.



“Eerst moeten we honderd procent zeker zijn dat het geld volledig is ingezameld”, zegt mama Ellen De Meyer aan VTM NIEUWS. “Daarom nog even een warme oproep aan de operatoren, om aan CM Telecom te laten weten dat ze effectief hun kosten (50 cent per sms, nvdr.) laten vallen. Want voorlopig is dat nog niet schriftelijk bevestigd.” De ouders zijn daarom nog niet helemaal zeker dat het bedrag volledig binnen is.

Maar ze zijn enorm hoopvol. Ellen en Tim hebben deze ochtend al contact gehad met de behandelende arts van Pia. “Die heeft intussen samengezeten met de verantwoordelijke van Novartis en van AveXis (een biotechnologisch bedrijf dat in handen is van Novartis, nvdr.). Heel de procedure wordt meteen opgestart.”

Wat betekent dat?

“Er zal eerst een bepaalde screening moeten gebeuren om te kijken om Pia volledig klaar is voor haar spuitje. Hopelijk kan het daarna zo snel mogelijk toegediend worden”, aldus Ellen.

Het gezin is uiteraard in de wolken met de honderdduizenden sms’jes die zijn verstuurd. Vader Tim Boehnke: “Ik wist wel dat er heel veel Vlamingen zijn die een goed hart hebben, maar het zijn er blijkbaar nog véél meer dan we hadden verwacht.”