Exclusief voor abonnees

Het euthanasieproces vanuit de persoonlijke blik van onze verslaggever: “Wat is dat, een normaal gezin?”

Nadine Van der Linden

21 januari 2020

21u14

2

In welk gezin groeide Tine Nys op? Daar waren vooraf veel vragen rond. Het kon namelijk twee richtingen uit. Eén: zou dit een gezin blijken met veel verborgen problemen? Een clan die zijn verdriet wil afwentelen op de dokters? Of twee: zijn dit mensen vol goede bedoelingen, die door euthanasie de pas zijn afgesneden? Het werd een delicate weging. “Wat is dat, een normaal gezin?”