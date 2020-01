Exclusief voor abonnees Het euthanasieproces vanuit de persoonlijke blik van onze verslaggever: “Wat is dat, een normaal gezin?” Nadine Van der Linden

21 januari 2020

21u14 0 In welk gezin groeide Tine Nys op? Daar waren vooraf veel vragen rond. Het kon namelijk twee richtingen uit. Eén: zou dit een gezin blijken met veel verborgen problemen? Een clan die zijn verdriet wil afwentelen op de dokters? Of twee: zijn dit mensen vol goede bedoelingen, die door euthanasie de pas zijn afgesneden? Het werd een delicate weging. “Wat is dat, een normaal gezin?”

Sophie Nys kwam als eerste. Met slechts twee jaar leeftijdsverschil was zij “zeer hecht” met Tine. De ene zus hield van Prince, de andere van Madonna, maar verder was de band “uitzonderlijk”. Sophie schetste ook de relatie van Tine met hun ouders. Die was “niet zo goed”, vooral niet met mama. Eerst ging het over akkefietjes, typisch pubergedoe. Maar verder in de getuigenis bleek dat Tine wel eens harde slagen kreeg. Is dat normaal? Sophie wist het niet. “Waren wij een gewoon gezin? Tja. Ik had als kind geen referentie van iets anders.”

Voor alle duidelijkheid: niet het gezin Nys staat hier terecht, maar drie dokters. Doch, een assisenproces wikt alles en iedereen. Dit leek geen Huisje Weltevree, maar ook geen hel, er waren veel mooie anekdotes. Waar zat het gezin Nys, op de as tussen twee uitersten? Af en toe zag je een wenkbrauw bewegen, bijvoorbeeld toen de voorzitter aan Sophie vroeg: “Wist je waarom Tines laatste relatie spaak liep?” Stilte. Summiere repliek. Je zou verwachten dat zussen die “uitzonderlijk hecht” zijn, toch méér over mekaar weten, zag je sommigen denken.

Wist Sophie waarom haar zus zo ongelukkig was? Suïcide probeerde? Niet in detail, zo bleek. Idem bij broer Bram. “Het ging er thuis soms turbulent aan toe. Maar of het echt slecht was? Ik weet het niet.” Sprak hij met zijn zus over de euthanasie in de laatste dagen? Bram was toen 32 jaar. “Neen. Ik ben niet zo’n open boek.” Het klonk oprecht, je kreeg niet de indruk dat men iets verzweeg. Was dit het type gezin waarin veel gebabbeld werd, maar te weinig echt gespróken? Waarin men mekaar dikwijls oog in oog zag, en gráág zag, maar niet in de ziel keek, tot in de diepste gedachten? Daar had het een zweem van.

Geen hoeraverhaal

Los daarvan: de zussen Nys bleken geen doetjes. Vinnig verweerden ze zich bij vragen van advocaten, en snugger legden ze enkele delicate punten van euthanasie bloot. “Als mijn zus had gezegd, ‘ik wil zelfmoord plegen’, dan had de maatschappij er alles aan gedaan om dat te voorkomen. Maar als iemand euthanasie wil, dan moet je zeggen: ‘Oké, sterf maar.’ (boos) Dan moet je je daar gewoon bij neerleggen!” Ons rechtsysteem eert het individu, en diens rechten. Maar gisteren bleek: een mens leeft niet alleen. Wat de één beslist, raakt de ander.

Wat hebben deze getuigenissen gebracht? Veel. Voor het eerst kwam Tine Nys echt tot leven, via een filmpje waar je haar als baby zag, met haar speelgoed, en als stralend meisje dat benieuwd in de lens blikt. Tines vader zat te wenen, ook de assisenzaal kreeg een krop. Hoe kon het nadien zo bitter verlopen? Want los van de euthanasie, moet je vaststellen dat dit proces geen hoeraverhaal voor de psychiatrie is. Al sinds haar jeugd was Tine in behandeling. Therapieën, opnames, medicatie, andere medicatie, diagnoses, nieuwe diagnoses.... “Op het einde was zij er slechter aan toe dan in het begin”, klonk het in één getuigenis. Is dat een falen van de vele, vele hulpverleners en mensen rondom haar? Of zijn mensen soms gewoon machteloos?

Eigen proces

Of zijn zij dat niet? En had de familie van Sophie Nys gewoon de euthansie moeten verhinderen, de naald wegtrekken? Als laatste kwam vader Guido. De man heeft geworsteld met een alcoholverslaving en woonde van 2005 tot 2012 niet bij zijn gezin: “Dat was mijn donkere kant”, zei hij deemoedig en met spijt. Of hoe ouders — ook als ze niet persoonlijk terecht staan — toch altijd hun eigen proces maken.

Guido Nys vertelde warm over zijn oudste, die zo welkom en geliefd was, maar ook voor vallen en opstaan zorgde. Het begon met leugentjes, dan liefdesperikelen, dan zelfmoordpogingen... Terwijl het met de andere kinderen wél heel vlot ging, aldus Guido, met enige trots, en ook wel om eraan te herinneren dat opvoeden geen logica kent, noch garanties, “er bestaat geen handleiding”. Elk kind is anders. En dit kind wou dood. Tine had daar maanden naartoe gewerkt, wat de familie die dag wilde respecteren, zonder drama. Maar toen, aldus zus Sophie, “zaten wij daar met een lijk op de zetel” en lekte een baxter uit in de keuken. En kwam het gevoel dat dit anders had moeten lopen.