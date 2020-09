Exclusief voor abonnees Het enige goede dat uit deze zaak kan komen: dat het besef groeit wat de vernietigende kracht kan zijn van sociale media Dimitri Antonissen

10 september 2020

22u37 2

Waarschijnlijk maakten nooit eerder zoveel Vlamingen zich schuldig aan een misdrijf als deze week. Ook al deden ze dat gniffelend — misschien met grapjes over sokken — en bijna altijd zonder slechte bedoelingen of zonder zich van veel kwaad bewust te zijn. Op sociale media worden al dagenlang massaal naaktfoto’s gedeeld van drie bekende Vlamingen. Eén van hen — Stan Van Samang — dient nu een klacht in, en zegt slachtoffer te zijn geworden van iemand die de privébeelden uit geldgewin heeft verspreid. Maar ook wie de foto’s verder doorstuurt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en riskeert een zware boete. Daar herinnerde de politie vandaag nog aan. Het lijkt het enige goede dat uit deze zaak kan komen: dat het besef groeit wat de vernietigende kracht kan zijn van de sociale media die we gebruiken. Maar laten we niet vergeten om ook de grote techbedrijven die er monsterwinsten mee maken voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen.

