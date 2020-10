Exclusief voor abonnees

Het ene café moet sluiten, het andere mist de ‘gouden uren’: “Er schiet maar 20 procent van mijn omzet over”

Esther De Leebeeck

08 oktober 2020

20u45

De Brusselse cafébazen hebben zonder twijfel de meeste reden tot klagen. Maar ook wie een studentenbar in Leuven uitbaat of een kroeg in een dorp dat coronavrij is, beleeft barre tijden doordat ze vroeger moeten sluiten. “Tussen 23 en 1 uur draaien we 80 procent van onze omzet. Rampzalig is het.”