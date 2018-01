Het einde van een tijdperk: ook megadiscotheek Boccaccio in Halen sluit FT

30 januari 2018

15u42

Bron: Het Belang van Limburg 591 Het einde van een tijdperk, de discotheken in Vlaanderen. Nadat La Rocca in Lier vorig jaar bekend heeft gemaakt de dancing te slopen voor een ander - kleinschaliger - project, stopt ook Boccaccio in Halen. Wél voorgoed. Er komen appartementen in de plaats.

Boccaccio Life heet de danstempel in Limburg eigenlijk. Dit jaar viert de eerste echte megadiscotheek in Vlaanderen haar dertigste verjaardag. En dat wordt meteen ook de laatste verjaardag. Het weekend van 17 en 18 maart wordt er nog één keer feest gevierd, daarna geen beats, drank of deejays meer. Uitbater Benny Strouven (56) kapt ermee. "Mijn leeftijd speelt een rol", zegt hij in Het Belang van Limburg. "Als je haren grijs worden en uitvallen, ga je anders naar de dingen kijken. En ik geef ook toe dat het nachtleven mij heeft afgemat. Vroeger had ik genoeg aan vier uur slaap, dat gaat nu niet meer."

Strouven kocht in 1987 een stuk grond in Halen en opende er goed twee jaar later dancing Pharao. In 1996 veranderde hij de naam naar Boccaccio, toen die danstempel in het Oost-Vlaamse Destelbergen twee jaar eerder failliet was gegaan. Onder die nieuwe merknaam verbouwde hij de dancing. En hij opende nog vier andere, kleinere zaken - allemaal aan de kust. De Boccaccio in Oostende blijft wel nog bestaan. Het pand in Halen werd intussen verkocht aan een bevriende projectontwikkelaar die er appartement zal bouwen.

Veel in het nieuws

Boccaccio Life haalde nog vaak het nieuws, onder meer toen twee F16-vliegtuigen in 1989 de lucht werden ingestuurd omdat een helder de hemel kleurde. Men dacht aan ufo's, maar uiteindelijk bleek het om de skytracer van de dancing te gaan. Onder meer Jean-Marie Pfaff is nog manager geweest, in 1998 nam Jean-Pierre Van Rossem de fakkel over. Het was ook hij die wat later de Ferrari van Boccaccio in de prak reed. In 2003 haalde de uitbater opnieuw de krantenkoppen toen hij Eddy Planckaert aanwierf als ober.

[]