Het duet van Lies en Sebastiaan zet ons even 'On Hold' 22u50

Bron: vtmnieuws.be 0

Bart kiest voor een breekbaar duet in plaats van een battle! Lies en Sebastiaan wanen zich even The xx en laten hun stemmen wondermooi samengaan op 'On Hold'. Ook benieuwd wie door zal gaan voor team Bart?