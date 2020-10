Het Delphine-effect: buitenechtelijke kinderen trekken naar rechter RL

03 oktober 2020

05u53

Bron: Belga 0 De succesvolle juridische strijd van Delphine Boël inspireert andere buitenechtelijke kinderen. Uit een rondvraag van Het Nieuwsblad bij specialisten in familierecht blijkt dat intussen honderden "onwettige" kinderen stappen hebben gezet.

Alle regels spraken in haar nadeel, maar toch boekte Boël (vanaf nu met achternaam van Saksen-Coburg-Gotha) succes. Advocaten en specialisten familierecht worden druk bevraagd. "Vroeger konden we buitenechtelijke kinderen redelijk gemakkelijk adviseren: Begin niet te procederen, je maakt geen kans. Nu moeten we zeggen: Probeer toch maar, alles is mogelijk", zegt Frederik Swennen, advocaat en hoogleraar aan de UAntwerpen.

De procedure van Delphine tot bij het Grondwettelijk Hof, heeft de poorten open gezet voor lotgenoten. "Het is overweldigend, het aantal procedures tegen vermoedelijke vaders. Er is een hele rechtspraak rond ontstaan", zegt advocaat Elfri De Neve aan Het Nieuwsblad. Hij spreekt van een historische verandering.

