HET DEBAT. Wie moet als eerste gevaccineerd worden met het coronavaccin? Dit is jullie mening

AW

08 september 2020

17u00 0 Er is als het ware een wereldwijde race naar een (eerste) coronavaccin aan de gang waarbij acht koplopers de eindsprint hebben ingezet. Maar wie krijgt voorrang eens er een vaccin tegen corona op de markt wordt gebracht? Er zullen immers niet onmiddellijk 11 miljoen vaccins voor ons land beschikbaar zijn. Eerder berichtten we over het advies van de Hoge Gezondheidsraad en lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Mario Tersago: “Ik ben enigszins verontwaardigd. Hoewel de uitleg hier plausibel en zelfs logisch is, wordt er niet gekeken naar essentiële sectoren. Wij mogen dus wel in deze gezondheidscrisis werken, genieten niet van bonussen noch compensaties van de regering en/of werkgever én belanden daarboven nog eens bij de laatsten in de rij voor een vaccin. Misnoegd is meer correct.”



Marleen Salien: “Natuurlijk eerst artsen, verplegend en zorgkundig personeel en mensen met onderliggende aandoeningen. Maar de leeftijdsgrens van boven 65 jaar is absurd. Een 60-jarige die nog elke dag moet gaan werken loopt meer risico om besmet te geraken dan een gepensioneerde 65-jarige.”

Iemand die vroeger niet inzat met zijn gezondheid moet nu geen vaccin innemen van een ander Bart Schellens

Bart Schellens: “Simpel, oudere mensen eerst. Enerzijds omdat dit een risicogroep is die hier zelf geen invloed op heeft. Anderzijds is dit een nieuw vaccin wat bepaalde risico’s inhoudt. Eenmaal we bij de jongere generatie beland zijn, zullen deze risico’s beter gekend zijn. Wanneer we andere risicogroepen voorrang wil verlenen dan enkel deze risicogroepen die hier ook zelf niets aan kunnen doen. Dus geen rokers, mensen met overgewicht,... Iemand die vroeger niet inzat met zijn gezondheid moet nu geen vaccin innemen van een ander.”



Steven van Soom: “Vaccineren mag niet verzanden in het ‘ikke eerst verhaal’. Men mag zelfs niet naar leeftijdscategorieën kijken, dat is ook waanzin. Eerst de elementaire lijn zoals huisartsen, specialisten, verplegend personeel, en ander personeel in ziekenhuizen, brandweer en politie, daarna leerkrachten, personen in kinderopvang en therapeutische centra. Op die manier ga je steeds de elementaire groepen af, maar wat met de 3 maanden immuniteit in studies?”

Ik wacht liever nog even af wat de bijwerkingen en problemen gaan zijn Anna Onsia

Anne Onsia: “Ik wacht liever nog even af wat de bijwerkingen en problemen gaan zijn. Ik vind het eigenlijk wel goed zoals het nu is: ik heb altijd al graag wat afstand bewaard, handen schudden deed ik ook al niet graag, kussen uitdelen ook niet. Ik zing het deze winter en komende lente nog wel uit met een mondmaskertje voor de weinige keren dat ik in de massa kom en met alcoholgel. Daarna zal het vaccin niet meer nodig zijn.”

Bart Vandevelde: “Ik zou eerder mensen vaccineren die gezond en sterk genoeg zijn, in verschillende leeftijdscategorieën. Niet de mensen die kritische taken uitvoeren, zoals zorgverleners. Moest ineens blijken dat het vaccin onverwachte neveneffecten heeft, dan heb je tenminste wat weerstand of worden kritische zaken niet onmogelijk gemaakt.”

Jean Blanquart: “Vergeten we niet even het allerbelangrijkste? Het zelfbeschikkingsrecht van elke burger: je mag elke therapie weigeren. Vaccins komen normaliter op de markt na tien tot vijftien jaar onderzoek!”

Carl Ibens: “Vier miljoen personen behoren tot de ‘risico’groep... Maar, hoeveel van hen hebben Covid-19 eigenlijk al gehad? En hoeveel zijn er daardoor al beschermd door hun natuurlijk afweermechanisme? Misschien is het probleem minder groot dan het lijkt?”

Lees ook:

ONZE OPINIE. Wanneer gaat België eindelijk nadenken over het ethische debat van de eeuw? (+)



Coronavaccin in fase 3: dit zijn de 4 fases van de ontwikkeling van een vaccin (+)