HET DEBAT. Mogen we met alles lachen? Ook met Joodse karikaturen op praalwagens? Dit is jullie mening HAA

21 februari 2020

17u00 3 Naar aloude gewoonte trekt zondag de 92ste carnavalsstoet door de straten van Aalst. Vorig jaar veroorzaakte een praalwagen met Joodse karikaturen veel commotie. Het is nog afwachten wat het evenement dit weekend zal teweegbrengen, maar het laatste woord is zeker nog niet gezegd. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken spoorde via Twitter aan om de optocht te verbieden. Aalsters burgemeester Christophe D’Haese (N-VA) vond die oproep “te gek voor woorden” en herhaalde dat Aalst Carnaval geen antisemitische parade is. Blijft de vraag: Mogen we met alles lachen? Ook met Joodse karikaturen op praalwagens? Eerder vandaag lieten we experts en politici aan het woord. Nu zijn jullie aan de beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Willy Van Erps: “Ja, men mag met alles de spot drijven. Het is niet aan de overheid om te bepalen wat wel en niet kan, want dat is censuur. Verbieden heeft heel vaak het tegenovergestelde effect. Iets minder lange tenen zou van Vlaanderen en de wereld een mooiere plek maken.”

Mario Roman: “Men mag met alles lachen tijdens de carnavalstoet in Aalst, vind ik. Ik denk niet dat er één carnavalist die deze wagen maakte, eraan gedacht heeft dat de Nazi’s in 1938 de Joden met zo’n spotprenten hebben afgebeeld. Als men niet meer mag lachen op carnaval, dan moet men geen stoeten meer organiseren.”

Ik ben niet akkoord dat alles kan en mag met carnaval Geert Vanhulle

Franky Geerts: “De Joodse gemeenschap moet eens stoppen met zichzelf zo au serieux te nemen. Carnaval heeft niets te maken met respect of het gebrek eraan voor wat er 75 jaar geleden gebeurd is. Er worden enkel bepaalde karakteristieken van deze groep uitvergroot. Ik denk dat de Joodse verantwoordelijken eens moeten stoppen met polariseren.”

Geert Vanhulle: “Met bepaalde dingen lach je niet. Ik ben niet akkoord dat alles kan en mag met carnaval. Zich verkleden, lachen, zingen en de draak steken met politici: dat kan er wel mee door, vind ik.”

Mario Tersago: “Ik pleit voor gezond verstand. Dat wil ook zeggen dat er begrip moet zijn voor hoe de Aalstenaar carnaval viert. Humor en satire zijn subjectieve begrippen. De gevoeligheden kunnen net doorbroken worden met spot. Het zijn de mensen die dit veroordelen, die zorgen voor polarisatie. Zij maken zich schuldig aan datgene wat ze juist verafschuwen.”

Paulette Desmarets: “De praalwagen was zeker op het randje. Dat de Joodse gemeenschap zich aangesproken voelt, kan ik zeker ook begrijpen. Maar dat politici, opiniemakers en filosofen zich ermee gaan bemoeien, is helemaal not done. De kerk is ook dikwijls onderwerp van spot geweest. Ik kan me voorstellen dat katholieken zich er erg aan storen. Nochtans geen Europees parlement, geen Unesco, geen buitenlands minister, niemand die zich er aan stoort. Ik erger mij aan de te sterke invloed van bepaalde gemeenschappen.”

Donald Deblaere: “Men mag met (bijna) alles lachen. Maar of dit per se moet en of dit altijd verstandig is?”

Jan Verbruggen: “Iedereen zou moeten beseffen dat men niet moet lachen met het leed van anderen, zoals de Holocaust en mindervaliden. Kan men lachen met Joodse gewoontes? Ja, ze behoren tot onze maatschappij, net zoals iedereen. Zo niet, dan horen ze niet thuis in onze samenleving. Dat een vertegenwoordiger van een staat, die alle internationale regels overtreedt, onze waarden en gewoonten wil verbieden, is echter ontoelaatbaar en verdient een reactie van onze Vlaamse politici.”

Het feit dat er Joodse karikaturen gebruikt worden, wil nog niet zeggen dat er met de Holocaust gespot wordt Wendy Vandereyken

Loesje Vranken: “Carnaval is gemaakt om mensen te doen lachen met alles en iedereen. Wie dit niet kan, moet thuisblijven en niet kijken. Mensen die met niks kunnen lachen, worden wreed en zullen deze eigenschap ontwikkelen. Lang leve Aalst. Ik ben één keer geweest en vond dit grandioos. Nergens is carnaval zo mooi omdat men er echt werk van maakt. Kunst is dit! Niemand moet zich bemoeien met carnaval, de sint en onze tradities.”

Wendy Vandereyken: “Het feit dat er Joodse karikaturen gebruikt worden, wil nog niet zeggen dat er met de Holocaust gespot wordt. De carnavalisten beseffen ook wel dat je met de Holocaust niet kan lachen. Men blijft Joden steeds maar met de Holocaust associëren, mede ook omdat zij er zelf blijven op wijzen. Tijdens de Holocaust werden ook nog andere bevolkingsgroepen getroffen, waar weinig over gezegd en geschreven wordt.”

