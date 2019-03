Het debat: mogen scholen leerlingen verplichten om deel te nemen aan klimaatmars? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk TVC

15 maart 2019

10u45 0 Verschillende scholen in Vlaanderen verplichten hun leerlingen om morgen deel te nemen aan de klimaatmars. Wie onwettig afwezig is op deze buitenschoolse activiteit, wordt beschouwd als een spijbelaar. Mogen scholen leerlingen verplichten om deel te nemen aan de klimaatmars? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Rik Torfs, Oud-rector van de KU Leuven:

Rik Torfs is geen fan van de maatregel om leerlingen te verplichten deel te nemen aan de klimmaatmars. “Op deze manier worden de jongeren gedwongen om een stelling in te nemen”, zegt hij. “Diegenen die de klimaatmars niet steunen of er simpelweg niets mee te maken willen hebben, moeten alsnog meelopen. Ik ben een sterke voorstander van vrije meningsuiting en vind het dus jammer dat deze mensen verplicht worden om deel te nemen aan iets waar ze zelf niet achter staan. Het is een vorm van fanatisme.”

Bovendien is het de wereld op zijn kop, zegt Torfs. “De klimaatjongeren spijbelen om op te komen voor hun mening. Maar nu zie je het omgekeerde; mensen die niet willen meedoen aan de klimaatmars worden gedwongen om toch aan de actie deel te nemen. Zij zouden dus moeten spijbelen als ze niet meedoen met het klimaatspijbelen.”

Klimaatspijbelen als leerdoel. Arme scholen. Rik Torfs(@ torfsrik) link

Koen Verwee , initiatiefnemer achter ‘Sign For My Future’:

Koen Verwee is van mening dat scholen mogen betogen voor het klimaat. “Klimaat is nu eenmaal een maatschappelijk thema dat iedereen aanbelangt”, zegt hij. “Scholen organiseren activiteiten rond andere belangrijke thema’s zoals pesten, waarom zouden ze dan niet mogen deelnemen aan een activiteit rond het belangrijk maatschappelijk thema klimaat? Het is een foute hypothese te denken dat deze verplichting om deel te nemen aan de klimaatmars de vrije meningsuiting in het gedrang brengt. Het klopt natuurlijk dat er enkelen zijn die niet achter deze mars staan, maar dat is slechts een beperkte groep. 85 tot 90 procent van de jongeren is namelijk wel overtuigd dat klimaat een groot maatschappelijk probleem is waar we dringend een oplossing voor moeten zoeken.”

Verwee benadrukt ook dat de klimaatmars geen thema mag worden waar politici een statement mee willen maken. “Het gaat verder dan dat”, zegt hij. “Klimaat heeft geen politieke kleur. Het is in ieders belang dat we het klimaat redden.”

Wat is jouw mening? Mogen scholen leerlingen verplichten om deel te nemen aan de klimaatmars?