Het debat: mogen scholen leerlingen verplichten om deel te nemen aan klimaatmars? Dit is jullie mening

15 maart 2019

17u30 0 Verschillende scholen in Vlaanderen verplichten hun leerlingen om morgen deel te nemen aan de klimaatmars. Wie onwettig afwezig is op deze buitenschoolse activiteit, wordt beschouwd als een spijbelaar. Mogen scholen leerlingen verplichten om deel te nemen aan de klimaatmars? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Karel Rutjens: “Dat er scholen zijn die dit thema bespreken en er binnenschoolse activiteiten over organiseren kan ik begrijpen. Dat ze jongeren aanzetten tot betogen, en dat de minister hiermee akkoord gaat, vind ik een verkeerd signaal. Dat sommige jongeren nu al 10 weken profiteren om er een 4-daagse schoolweek van te maken is er ver over en hoe gaan scholen hier de volgende weken tegenin kunnen gaan als ze vandaag zelf mee opstappen?”

Chino Casteleyn: “Ik vind het heel goed dat scholen de leerlingen de kans geven om mee te lopen met een klimaatmars en begrijp het dat ze hier een schooluitstap van maken zodat de leerlingen niet hoeven te spijbelen en ze als school hun visie kunnen uitdragen. Ik vind wel dat scholen ook opvang moeten voorzien voor leerlingen die niet mee willen. Mensen verplichten om op een bepaalde manier over iets te denken werkt maar al te vaak omgekeerd.”

Als je verplicht wordt om te gaan betogen voor iets waar je het niet mee eens bent, dan streef je af op een dictatuur. Voor zover ik weet leven we hier nog steeds in een democratie Simon Sever

Simon Sever: “Ik ben het gewoon eens met Torfs. Betogen is sinds mensenheugenis een recht, en geen plicht. Als je verplicht wordt om te gaan betogen voor iets waar je het niet mee eens bent, dan streef je af op een dictatuur. Voor zover ik weet leven we hier nog steeds in een democratie. Niet dat ik het klimaatprobleem ontken, en ik vind het geweldig dat er mensen zijn die iets willen doen aan het probleem, maar door te spijbelen bereik je alleen maar een slecht rapport, en niets anders.”

Johnny Vandewege: “Het ganse idee van die klimaatmars is het wakkerschudden van de regerende partijen, dat de politiek tegenwoordig uit hun vastgeroeste wandelgangetje moet komen zodat er nog een land over blijft om te regeren in de toekomst. Door mensen te verplichten deel te nemen maak je van het ganse gebaar weer een klucht en speel je in de kaart van de gevestigde leiding van het land.”

Nicole Gloden: “Ehm nee. Ik betaal belastingen zodat mijn kind naar school kan gaan om iets te leren, niet om ergens in Brussel rond te zwerven. Neemt de school de verantwoordelijkheid als er iets mis gaat? Nee natuurlijk. Dus is mijn antwoord ook NEE”.

Ik vind het fantastisch, deze klimaatacties en steun onze jeugd volledig. Maar het moet inderdaad een vrije keuze blijven en niet politiek gekleurd Lina Berg

Ingrid Charlier: “Schooluitstappen dienen educatief te zijn en dienen niet om kinderen verplicht een politiek standpunt te doen innemen. De directies van de scholen die kinderen verplichten om te betogen moeten ze alle subsidies afnemen. Ze zijn een schande voor het onderwijs.”

Lina Berg: “Ik vind het fantastisch, deze klimaatacties en steun onze jeugd volledig. Maar het moet inderdaad een vrije keuze blijven en niet politiek gekleurd. Ik ben absoluut geen linkse stemmer. Maar het is door deze jongeren dat er eindelijk iets gebeurd. Niet opgeven dus.”

Nico Theunis: “Neen! De redenen? Door mensen verplicht te laten deelnemen, verzwakt de kracht van de stem van de echte betogers. Het lijkt meer op propaganda op deze manier. Leerlingen moeten zelf kunnen uitmaken of ze hier voor- of tegen zijn én of ze willen deelnemen of niet. Je kan leerlingen ook op een andere manier van politiek laten proeven dan door ze verplicht te laten deelnemen. Ik ben voor de klimaatmars, maar dit vind ik triest.”