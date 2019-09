HET DEBAT. Moeten we farmabedrijven maximumprijzen opleggen voor geneesmiddelen? Dit is jullie mening Redactie

20 september 2019

19u51 1 De kleine Pia heeft dankzij een ongelofelijke solidariteitsgolf geluk: het kindje kan behandeld worden met het duurste geneesmiddel ter wereld. Acties zoals voor Pia – hoe hartverwarmend ook – mogen echter nooit het structurele antwoord zijn op het groeiende probleem van dure medicijnen. Maar wat dan wel? Moeten we farmabedrijven bijvoorbeeld maximumprijzen opleggen? Eerst lieten we onze experts aan het woord , nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Pierre Bos: Aangezien elk geneesmiddel moet goedgekeurd worden, laat deze goedkeuring dan afhankelijk zijn van een gefundeerd dossier waarin ook de ontwikkelingskosten gedocumenteerd worden.

Joris Janssens: Vooral het opkopen en de prijs maal 400 doen zou moeten verboden worden. Bovendien zouden de firma’s verplicht moeten worden om bepaalde grondstoffen continu op voorraad te hebben zodat er nooit een tekort aan geneesmiddelen is.



Eugene Gysels: Héél veel medicatie is eerst met openbaar geld ontwikkeld aan onze universiteiten. Dus bij het ontdekken van een stof vind ik dat de universiteit een patent moet nemen op die stof en niet de Big Pharma. Dan mag de Big Pharma van mijn part haar deel doen en geld verdienen maar de prijssetting moet met inspraak van de unief en zeker de ontdekker van die stof worden gezet. Of is het misschien niet tijd geworden om dat patent-gedoe ofwel af te schaffen?

Neen, want dan gaan deze bedrijven hun research naar middelen tegen zeldzame ziekten inperken wegens compleet onrendabel. John Ulmer

Paul Vanmaldeghem: Eigenlijk leven we als consument in een echte vicieuze cirkel. Eerst is er de voedingsindustrie die grof geld verdient door ons ziek te maken met allerhande vuiligheid dat ze aan de voeding toevoegen. Vervolgens heb je de pharma-industrie die weerom grof geld verdient met ons leven te rekken. Eens je uitgemolken en ongeneeslijk bent sturen ze je gewoon naar huis om te sterven, want er valt niks meer te verdienen aan jou. Is cynisch maar wel de bittere realiteit.

Stijn Billen: Zonder twijfel. Dat de vraag gewoon al gesteld wordt geeft duidelijk aan dat we serieus geindoctrineerd zijn door het kapitalistische denken. Volgende stap is de politie privatiseren en je klantennummer intikken bij elke oproep.

Stefanie van Dijk: Het is heel makkelijk om hierop heel hard ja te roepen, maar dan moet het wel wereldwijd aangepakt worden, anders worden die medicijnen heel simpel niet hier verkocht. De prijs moet verdedigbaar zijn en de belachelijk lang lopende patenten op medicijnen moeten er ook gewoon vanaf waarna de prijs omlaag kan omdat de ontwikkelingskosten kunnen vervallen. De Pharma gaat dit niet leuk vinden want gaat ten koste van hun dikke winsten, maar het gaat hier wel om mensenlevens!

Raf Janssens: Los het op een eerlijke manier op sommige ontwikkelingen zijn nu eenmaal duur en voor een klein publiek. Voorgestelde methode: open boekhouding over de ontwikkelingskosten min de kosten die reeds met gemeenschapsgeld betaald werden gedeeld door het aantal verwachte dosissen en daar 10 à 15 procent winstmarge op. Bedrijven die dan toch woekerprijzen vragen de toegang tot de markt ontzeggen voor hun andere geneesmiddelen waarvoor vervangers bestaan.

Maximum prijzen opleggen? Stel je voor dat je naar de slager gaat en hem vertelt dat je maximum 5 euro wil geven voor een kilo biefstuk. Veel succes toegewenst. Luc Huyghe0

Ian Vandenbossche: Net als in andere sectoren en producten moet een belangrijk onderdeel van de verkoopprijs de productiekost zijn. Uiteraard moet daar ook winst en de te verwachten ‘gebruikstijd’ van het patent bij in aanmerking worden genomen. Maar al deze elementen moeten realistisch berekend zijn. Het kan niet dat 1 inspuiting bijna 2 miljoen euro kost en dat hetzelfde bedrijf op 1 jaar miljarden winst maakt.

Leo Marien: Moeilijk op te antwoorden. Farma bedrijven hebben ongelooflijke bedragen nodig om medicatie te ontwikkelen. Vele investeringen floppen dan ook. Geen geld, geen nieuw onderzoek, geen nieuwe medicatie. Het medicijn voor Pia zou er nooit zijn geweest, zo simpel is het. Ik denk dat farma bedrijven wel even gaan nadenken als ze nog eens een medicijn willen ontwikkelen voor een kleine groep, da’s pas erg.