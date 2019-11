HET DEBAT. Moeten we de maximumsnelheid op Belgische snelwegen verlagen naar 100 km/uur? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

14 november 2019

09u30 12 In Nederland wordt de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur, om de hoeveelheid stikstof in de lucht terug te dringen. Enkel ’s nachts zal er nog 130 mogen worden gereden op plaatsen waar dat nu al mocht. Wat denk jij? Is dit ook een goed idee voor ons land? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Kris Peeters, mobiliteitsexpert:

Kris Peeters is een voorstander om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km/uur. “In Nederland zagen ze een duidelijke stijging in het aantal ongevallen en verkeersdoden op plekken waar een maximumsnelheid van 130 km/uur is”, zegt Peeters. “Daarnaast heeft de hoge snelheid niet alleen een negatief effect op de snelweg, maar ook op het lagere wegennetwerk. Wanneer je bijvoorbeeld een afrit neemt en op een weg komt waar je maar 70 km/uur mag rijden, dan zal je al dan niet bewust sneller rijden dan deze limiet. Wanneer het 100 km/uur in plaats van 120 km/uur zou zijn, dan is de overschakeling van snelheid kleiner.” De mobiliteitsexpert wijst er ook op dat het snelheidsverschil met vrachtwagens verkleint, wat een veiligere verkeerssituatie met zich meebrengt.

Een ander positief effect van een lagere snelheidslimiet is dat de capaciteit van de weg beter benut wordt. “Hoe lager je snelheid, hoe kleiner de benodigde veiligheidsafstand tussen wagens wordt”, zegt Peeters. “Hierdoor passen meer auto’s op de weg, waardoor de kans om in de file te staan verkleint.”

“Een argument dat je vaak hoort is dat het verlagen van de maximumsnelheid een vertragend effect zou hebben op het verkeer. Maar door een daling in het aantal verkeersongevallen, daalt ook het aantal incidentfiles, net de meest vervelende files omdat deze onvoorspelbaar zijn”, besluit de verkeersexpert.

Dirk Lauwers, mobiliteitsprofessor (UGent en UAntwerpen):

“Trager rijden betekent minder ongevallen en minder zwaargewonden”, zegt ook Dirk Lauwers. Volgens de professor moet de snelheidslimiet wel niet op alle snelwegen dezelfde zijn. Op basis van bestudeerde data zou een variabele limiet een betere optie zijn. Bij het al dan niet aanpassen van de maximumsnelheid spelen geluidsoverlast, luchtverontreiniging, verkeersveiligheid én de doorstroming van het verkeer een rol. “Die factoren zijn niet overal dezelfde of even groot”, zegt hij. “Op de Ring van Antwerpen of Brussel of de E17 door Gent lijkt 80 kilometer per uur aangewezen voor minder geluidsoverlast en luchtverontreiniging, terwijl 120 kilometer per uur in de landelijke Westhoek verdedigbaar kan zijn.”

Of het verlagen van de snelheid ook voor minder files zal zorgen, hangt volgens Lauwers af van de omstandigheden. “Uit onderzoek blijkt dat 80 kilometer per uur de beste doorstroming garandeert: met die snelheid kunnen de meeste auto’s een bepaalde afstand gezamenlijk afleggen, denk maar aan het blokrijden naar de kust op drukke zomerdagen.” (CMG/TT)

Danny Smagghe, mobiliteitsorganisatie Touring:

Touring zegt tegen een veralgemeende snelheidsverlaging naar 100 km/u te zijn. De organisatie is wel voorstander van een flexibel systeem dat wijzigt naargelang de weersomstandigheden, de drukte en het moment van de dag of de nacht.

Een algemene snelheidslimiet van 100 km/u is volgens Touring “ongeloofwaardig en onlogisch omdat het wegbeeld uitnodigt tot een hogere snelheid”. “Wanneer de logica en de geloofwaardigheid wegvallen dan is er ook geen draagvlak en dat uit zich dan weer in de vorm van kwaadheid of frustratie, waardoor bestuurders ook de snelheidslimiet niet meer gaan respecteren waar die terecht wél omlaag wordt gebracht, zoals in woonwijken”, zegt Danny Smagghe. Daarom is het volgens Touring belangrijker te investeren in dynamische borden boven de autosnelwegen die een bepaalde snelheid aanduiden, naargelang de omstandigheden. “En bij slecht weer mag dat gerust 100 km/u zijn.”

Touring pleit tot slot voor “efficiënte controles”. “De zware ongevallen met doden gebeuren allicht door onaangepaste snelheid en dus door chauffeurs die veel sneller rijden dan de toegestane 120/u. Daarom moeten die flexibele snelheidslimieten ook afgedwongen worden door meer efficiënte controles.” (TT)

Benoît Godart, veiligheidsinstituut Vias:

Verkeersinstituut Vias is voorstander om de maximumsnelheid op onze snelwegen terug te dringen van 120 naar 100 kilometer per uur. Samen met Spanje is België vandaag de slechtste Europese leerling op het vlak van dodelijke verkeersongevallen. “Jaarlijks verongelukken in ons land 58 mensen per duizend kilometer snelweg - meer dan het dubbele van het Europees gemiddelde, dat 25 bedraagt”, zegt Benoît Godart van Vias. “De maximumsnelheid beperken tot 100 per uur zou een tiental levens per jaar sparen en het aantal ernstige ongevallen zou afnemen met zo’n 95.” Omdat vandaag omzeggens de helft van de bestuurders de limiet van 120 per uur niet respecteert, zou een verlaging wel gepaard moeten gaan met strikte en regelmatige controles. “Anders zullen nóg minder chauffeurs zich eraan houden.” (LB)

