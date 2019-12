HET DEBAT. Moeten vrachtwagens uit bebouwde kom geweerd worden? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

13 december 2019

09u30 4 Het verkeer eiste woensdag een zware tol: maar liefst drie keer werd een zwakke weggebruiker het slachtoffer van een dodehoekongeval. In Aalst stierf de 11-jarige Celio. In Merksem raakte een fietser zwaargewond en in Brugge kwam een 77-jarige onder een vrachtwagen terecht. Tijd om vrachtwagens uit de bebouwde kom te weren? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Philippe Degraef, directeur van Febetra, Belgische Federatie voor Transporteurs:

Volgens Philippe Degraef is het moeilijk vrachtwagenbestuurders uit de bebouwde kom te weren. “Ze moeten bedrijven kunnen bereiken die in het centrum van een stad of dorp gelegen zijn om ze te bevoorraden”, zegt de directeur. “En dat doen ze heus niet voor hun plezier. Ze zouden deze plekken liever via een snelweg bereiken, maar dat is nu eenmaal niet het geval.”

Eerder liepen bij supermarkten al proefprojecten waarbij vrachtwagens buiten de piekuren hun goederen leveren: of heel vroeg in de ochtend of laat op de dag. Dat zorgde voor minder (dodehoek-)ongevallen, tijdwinst, minder brandstofverbruik en minder stress voor de chauffeurs. “Het resultaat was dus positief”, aldus Degraef. “Het enige minpunt was geluidsoverlast bij de buurtbewoners.”

Febetra wijst er ook op dat een betere weginfrastructuur de verkeersveiligheid kan bevorderen. “Gemeenten en gewesten moeten ervoor zorgen dat alle weggebruikers zo veilig mogelijk door het verkeer kunnen bewegen. Denk bijvoorbeeld aan afgescheiden fietspaden of conflictvrije kruispunten”, aldus de directeur. “En natuurlijk moeten we onze vrachtwagenbestuurders blijven opleiden. Zo zijn ze verplicht om in vijf jaar tijd 35 uren permanente vorming te volgen. Dat kan een cursus defensief rijden zijn of een training om dodehoekongevallen te vermijden.”

Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK):

“Grote vrachtwagens zouden op geen enkel moment van de dag in de bebouwde kom mogen vertoeven’, zegt Van Wonterghem. “Ze zijn daar niet voor gebouwd en de stedelijke weginfrastructuur kan deze mastodonten niet aan. Op deze manier is het wachten op een volgend tragisch ongeval.”

Dat de maatregel wél gemakkelijk te organiseren is, tonen onze noorderburen aan, aldus de gedelegeerd bestuurder. “In Utrecht moeten vrachtwagens op ontradingsparkings aan de rand van de stad hun goederen overladen in bestelwagens. Deze brengen de goederen dan tot bij de bedrijven.”

“Het minste dat we kunnen doen, is vrachtwagens uit de schoolomgeving weren”, zegt hij. Dat dit mogelijk is, werd drie jaar geleden bewezen met het pilootproject ‘Car Free Hour’ in Deinze: gedurende een halfuur tot een uur werden alle gemotoriseerde voertuigen in een buurt met verscheidene scholen verboden.

“Dit project van OVK en andere partners kreeg in professionele middens veel erkenning en zou voor het eerst in Deinze geïmplementeerd worden, maar op het laatste nippertje sprong het af”, zegt Van Wonterghem. “De vrees voor economisch nadeel bij de middenstand was te groot. Misschien als het enkel voor vrachtwagens zou gelden dat de maatregel vlugger kan worden doorgevoerd.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit (Open Vld):

Een totaalverbod acht minister Peeters “onmogelijk”. “We moeten geval per geval bekijken. In Aalst ligt dat bedrijf in de stadskern. Dan is het moeilijk om te zeggen dat daar geen vrachtwagens mogen komen.” Dan is trucks verbieden, wanneer kinderen tussen thuis en school pendelen haalbaarder, meent Peeters. “Dat moeten gemeentebesturen regelen via een aanvullend reglement. Los daarvan moeten we blijven inzetten op cursussen over dodehoekongevallen, zeker op scholen.”

De minister zit binnenkort ook samen met Google om te bespreken hoe navigatie-apps als Waze vrachtwagens om drukke woonkernen en schoolomgevingen heen kunnen leiden. (BCL)

Kris Peeters, verkeersexpert:

Kris Peeters is voorstander van het weren van vrachtwagens uit de bebouwde kom. De expert pleit al jaren voor het verbieden van vrachtwagens tijdens de schoolspitsuren. “In het geval van Aalst kan je je al afvragen wat zo’n groot bedrijf midden in het centrum ligt te doen, maar goed: kan zoiets niet in de ruimte opgelost worden, zorg dan op z’n minst dat truckers niet tijdens de drukste momenten van de dag af en aan kunnen rijden. Zo is het wachten op een ongeval. Ik begrijp, wanneer je leveranciers laat weten dat ze ’s morgens en ’s avonds een halfuur het centrum niet in mogen, vergt dat organisatorische aanpassingen. Maar het kan.” (BCL)

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moeten vrachtwagens uit bebouwde kom geweerd worden? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.