HET DEBAT. Moeten vrachtwagens uit bebouwde kom geweerd worden? Dit is jullie mening AW

13 december 2019

17u00 1 Het verkeer eiste woensdag een zware tol: maar liefst drie keer werd een zwakke weggebruiker het slachtoffer van een dodehoekongeval. In Aalst stierf de 11-jarige Celio. In Merksem raakte een fietser zwaargewond en in Brugge kwam een 77-jarige onder een vrachtwagen terecht. Tijd om vrachtwagens uit de bebouwde kom te weren? Eerst kwamen onze experts aan het woord . Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Eva Vandenbon: Ik snap niet dat anno 2019 het probleem van de dode hoek nog steeds niet is opgelost. Brengen extra spiegels en camera’s dan echt geen soelaas?

Kevin Eyselbergs: En wat met de bevoorrading van de winkels? Ideologisch gezien super maar praktisch is dit niet haalbaar. In het centrum moeten winkels bevoorraad worden en ook om naar het industrieterrein te gaan, kan je vaak niet anders dan door het centrum te gaan.



Het zou beter zijn als de voetgangers en fietsers ook eens oplettend zijn. Ik zie dikwijls dat fietsers zich naast een vrachtwagen plaatsen aan de verkeerslichten. Blijf daar toch gewoon achter staan, dan gebeurt er niets. Heel vaak kijken voetgangers gewoon niet meer rond. Veiligheid moet van twee kanten komen. Iedereen moet opletten en zijn gezond verstand gebruiken.

Danny van Mossevelde: Doorgaand verkeer van vrachtwagens verbieden kan niet, sluipverkeer verbieden kan wél. Wat er gebeurd is, is niet de schuld van de jongen, zijn moeder of van de vrachtwagenchauffeur. De grote schuldige hier is het stadsbestuur want deze plek had al lang aangepast moeten worden aan het zware verkeer.

Steve Claeys: Ik denk dat dit vooral een gedeelde verantwoordelijkheid is. Als zwakke weggebruiker moet je extra voorzichtig zijn en je eigen veiligheid voorop stellen. Bij z’n mastodont ben je steeds de verliezende partij.

Frank Eeckelaers: Moeten die vrachtwagens nu echt tussen 8 en 9 uur lossen? Bij ons werken ze met een tijdslot waarbij de vrachtwagen zijn plaats moet reserveren. Het bedrijf kan dus gemakkelijk het tijdslot tussen 8 en 9 uur sluiten. Het ligt hier niet aan de chauffeurs, maar aan de interne organisatie van het bedrijf zelf.

Annie Broeckx: Het zijn de vrachtwagens die zich in steden aan de verkeersregels houden. De fietsers en de voetgangers gedragen zich als cowboys. Fietsers rijden de voetgangers omver op het voetpad en kennen op de weg niet eens de voorrangsregels. De gepamperde voetgangers lopen door het rood licht, steken de straat over zonder op te kijken en dragen oortjes of een koptelefoon. Alles staat of valt met de verkeersopvoeding.

Julien Van Wonterghem: Je kan heel gemakkelijk vrachtwagens weren uit de bebouwde kom. Natuurlijk geen 24 uur. Maar het kan perfect om dit te doen op bepaalde uren van de dag.

Danny Mattheus: Fietsers en voetgangers moeten hun verstand gebruiken: blijf ver weg van een vrachtwagen die aan het manoeuvreren is of moet inslaan. De chauffeur kan niet alles zien, dus blijf wachten. Op die paar seconden of minuten zal het niet steken, maar je kan daarna wel weer veilig verdergaan.

Ambro Zium: Enkel vrachtwagens die ter plaatse moeten zijn, zouden door de dorpskern mogen rijden. En bedrijven die aan transport met vrachtwagens doen, zouden moeten verhuizen naar plaatsen buiten de dorpskern. Vrachtwagens horen thuis op verbindingswegen die veel ruimte voorzien.