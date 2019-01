Het debat: moeten vliegtickets duurder worden om het milieu te redden? Dit is jullie mening TVC

29 januari 2019

17u31 0 Zal het duurder maken van vliegtickets het reisgedrag van consumenten wijzigen? En vooral: zal het een positieve impact hebben op het milieu? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Patrick Roels: “Dat de minister juist met deze oplossing komt als antwoord op de klimaatmars is een zwak antwoord en biedt geen noemenswaardige oplossing. Als mens verwachten we een algemene doeltreffende aanpak van het probleem en geen pleister op een open wonde. Goed voorstel dus van de minister, maar niet afdoend en niet relevant als toenadering vanuit de regering. Ander voorstel?”

Gerrit Goossens: “Mensen toch, al dat gedoe over een vliegtaks. Pas toch gewoon toe wat voor andere vervoersbiljetten wordt toegepast en voor vliegtickets nog niet: 21% BTW, dat is meteen één vijfde duurder. En alleen maar eerlijk. Belast dan ook kerosine met accijnzen, net zoals de diesel en benzine die automobilisten en vrachtwagenchauffeurs tanken aan de pomp. Toch ook alleen maar eerlijk, of niet soms?”

Bernard Van Zanden: “Vluchten van minder dan 90 minuten reistijd zouden fors belast moeten worden en internationale treinreizen moeten veel goedkoper worden. Zolang reizen met een low-cost vliegmaatschappij voordeliger is dan met een hogesnelheidstrein, blijft dit probleem en dit debat aanhouden.”

Miguel Verstraete: “Ze moeten niet de kleine garnalen pakken die een keertje per jaar het vliegtuig nemen. Ze moeten de veelvliegers aanpakken. Een toeslag vanaf de vierde vlucht per jaar zou bijvoorbeeld geen slechte zaak zijn.”

Henri Jordens: “Het milieu redden met duurdere vliegtuigtickets? Stop dan eerst en vooral met de massale invoer van Aziatische of Australische eetwaren zoals vis, groenten of fruit. Is voeding van eigen bodem niet goed genoeg?”

Edgard Moens: “Het heeft geen zin HIER elke gram CO2 uit te kruimelen terwijl bijvoorbeeld in Polen tonnen CO2 uit steenkoolverbranding de lucht wordt ingeblazen en in China, India en Afrika de vervuiling ,gekoppeld aan een explosieve bevolkingsgroei, dramatische proporties aanneemt.”

Ludwig Vanden Boer: “De taksen verdelen tussen alle vervoermiddelen zou billijk zijn, maar eenzijdig een taks op vliegen invoeren zonder deze van andere vervoermiddelen te verlagen is gewoon belasting verhogen. Hef een milieutaks per liter brandstof: klein autootje/weinig taks, dikke bak/meer taks, vliegtuig of boot/veel taks. En leg voor het wegvervoer een kilometertaks op, want zij tanken toch in het buitenland, ook de Belgen.”

Danielle Roggeman: “Dit is geen visie op lange termijn. Het is gewoon een extra belasting. Mensen zullen in het begin protesteren, maar bij het vastleggen van hun vakantie zijn ze het weer vergeten. Wanneer komt men eens met een serieus milieuplan af.”

Mathieu Hantson: “Ongelooflijk dat nog altijd niemand spreekt over minder kinderen maken. Men spreekt hier over vliegtuigen met 10-15% minder uitstoot, 20% minder vlees eten, 10% minder energieverbruik per persoon enz. Dat is allemaal belachelijk weinig. Elk ongeboren kind is een besparing van 100% uitstoot, grondstoffen, vuilnis, water. 100% op alles! Zelfs 400-500% want dat kind dat er niet is, zal zelf ook geen kinderen hebben! Ongelooflijk dat dit nog steeds onbespreekbaar is.”

Yvan Cauwenberghe: “Een-, twee-, driemaal per jaar het vliegtuig nemen naar de andere kant van Europa of verder om op een terras te gaan zitten, aan een strand of zwembad te liggen of een ‘trofeefoto’ te kunnen posten op facebook is toch te zot voor woorden. Het kan niet genoeg belast worden.”