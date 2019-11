HET DEBAT. Moeten pick-uptrucks verboden worden op onze wegen? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk LB JBG tvc

20 november 2019

09u30 0 Na het dodelijke ongeval met een Dodge Ram op de E40 laait de discussie over pick-uptrucks weer op. In ons land is haast 40 procent van de auto’s een SUV of terreinwagen. Maar wie begaan is met verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en klimaat moet zijn pijlen ook op de pick-uptruck richten. Wat denk jij? Moeten deze mastodonten verboden worden op onze wegen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Dirk Lauwers, mobiliteitsprof aan de UGent en de UAntwerpen:

Lauwers ziet geen plaats voor pick-ups in steden en dorpen. “De afmetingen van onze parkeerplaatsen en onze rijstroken zijn er niet op voorzien. Door hun gewicht en vormgeving is hun impact bij aanrijdingen dramatisch. Kinderen worden op de schouders of zelfs het hoofd geraakt. Het dodend vermogen van zulke wagens ligt drie keer hoger dan dat van een personenwagen. Het lijkt me aangewezen ze te verbieden in de bebouwde kom, op uitzondering van eenmalige toelatingen. In Antwerpen zijn quads ook verboden in bepaalde zones. Het beleid moet de aankoop van pick-ups ontraden en dat kan door het fiscaal voordeel enkel voor professionals voor te behouden. Gezien hun dodend vermogen moet bekeken worden of ze uit stedelijke zones en bebouwde kommen kunnen geweerd worden.”

Joeri Thijs, mobiliteitsexpert Greenpeace:

Thijs legt de verantwoordelijkheid voor de opmars van pick-ups bij de overheid én de industrie. “Onze Duitse collega’s onderzochten recent reclames voor wagens en stelden vast dat die pick-ups massaal worden aangeprezen als stadswagen of wagen voor woon-werkverkeer. Tegelijk zien we dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens vorig jaar is gestegen, een tendens die we dringend moeten omkeren. Vanaf 2021 zal de Europese Unie constructeurs miljardenboetes opleggen wanneer de gemiddelde uitstoot van hun wagens boven 95 gram CO2 per kilometer uitkomt.” De in ons land populairste pick-ups hebben een uitstoot die deze limiet ver overschrijdt. “Constructeurs die SUV’s en pick-ups promoten, schieten zichzelf in de voet”, stelt Thijs.

Willy Miermans, professor verkeerskunde (UHasselt):

Volgens Miermans hebben SUV’s en terreinwagens niks te zoeken in een grote stad. “In reclamefilmpjes zie je vaak dat de stad voorgesteld wordt als een jungle die je enkel kan bedwingen met een grote, stoere jeep, maar dat is onzin. In ons land heb je heus geen 4x4 nodig om in de stad te kunnen rijden. Integendeel, onze infrastructuur is niet voorzien op grote wagens.” Miermans wijst in de eerste plaats naar het verhoogde risico op zware ongevallen. “Voor zwakke weggebruikers zijn deze wagens veel gevaarlijker dan kleinere auto’s. De impact is veel groter en de gevolgen zijn dat dus logischerwijs ook. Bovendien wordt de chauffeur uitgenodigd tot agressief rijgedrag. Je torent boven iedereen uit en dat maakt je automatisch assertiever. Dat houdt risico’s in.”

Miermans liet in een eerder artikel in onze krant al weten dat hij voorstander is om SUV’s en terreinwagens zwaarder te belasten dan kleine, compacte wagens. “Consumenten moeten worden afgeraden om zo’n wagen aan te schaffen. En dat doe je nog altijd het best door mensen in de portemonnee te raken. Als de belasting hoog genoeg is, zal de populariteit automatisch afnemen”, besluit de verkeersexpert.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moeten pick-uptrucks verboden worden op onze wegen? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.