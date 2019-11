HET DEBAT. Moeten pick-uptrucks verboden worden op onze wegen? Dit is jullie mening tvc

20 november 2019

17u30 1 Na het dodelijke ongeval met een Dodge Ram op de E40 laait de discussie over pick-uptrucks weer op. In ons land is haast 40 procent van de auto’s een SUV of terreinwagen. Maar wie begaan is met verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en klimaat moet zijn pijlen ook op de pick-uptruck richten. Moeten deze mastodonten verboden worden op onze wegen? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Jose Ceraia: “Een pickup zou alleen mogen verkocht worden aan mensen die deze beroepsmatig nodig heeft. Particulieren zouden geen bedrijfsvoertuigen mogen kopen. SUV’s helemaal afschaffen, verbruikt meer dan een limousine en dus slechter voor het milieu.”

Gino Denil: “Doe het zoals in Nederland. Laat de verkeersbelasting ook afhangen van het gewicht van de wagen. Een zwaardere heeft meer impact bij een botsing, maar veroorzaakt ook meer slijtage aan de wegen en neemt doorgaans meer plaats in. Samen met de toegenomen CO²-uitstoot.”

Verbied dan direct ook maar alle vrachtwagens: hun dodend vermogen is tientallen keer groter dan dit van een SUV of pick-up Patrik De Weirdt

Paul Vanmaldeghem: “Elk voertuig is een potentieel moordwapen in handen van een incompetente bestuurder. Ladderzat, gespoten, gesnoven en dan de baan op, daar ligt de oorzaak. Zelfde tolerantie als vrachtwagenchauffeurs hanteren voor dergelijke zware pickups.”

Patrik De Weirdt: “Verbied dan direct ook maar alle vrachtwagens: hun dodend vermogen is tientallen keer groter dan dit van een SUV of pick-up. Of wat te zeggen van de ware sportwagens die bij een impact de kinetische energie hebben van een geweerkogel? Het is niet omdat één cowboy een dodelijk ongeval veroorzaakt dat men direct alle pick-ups moet verbieden. Gaat men deze discussie ook voeren als er een dodelijk ongeval plaatsvindt met een elektrische fiets? Of met een tram of bus?”

Ze zijn niet aangepast om op onze wegen te rijden. Ze zijn te log, te breed en te hoog Thiery Vansweevelt

Conny Van den Bosch: “Zullen we dan ook maar dadelijk alle lijnbussen, autocars, vrachtwagens, bestelwagens, en zelfs trams en treinen verbieden. Elk van dit soort voertuigen afzonderlijk heeft meer dodelijke slachtoffers veroorzaakt dan de pickups. Ik heb mijn 4x4 voertuig nodig voor het vervoeren van zware lasten op moeilijk terrein.”

Thiery Vansweevelt: “Wat mij betreft zijn ze niet aangepast om op onze wegen te rijden. Ze zijn te log, te breed en te hoog. Ze kunnen in bijna geen enkele normale parkeerplaats. Je ziet ze vaak twee plekken innemen op straat of in een parkeergarage. Bestuurders van deze wagens profiteren ook van allerlei fiscale voordelen als ze hun tank inschrijven als ‘lichte vracht’. Schaf dat meteen af!”