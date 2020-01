HET DEBAT. Moeten haatreacties op sociale media vaker bestraft worden? Dit is jullie mening ttr

22 januari 2020

18u00 6 Op sociale media kwamen veel haatreacties na het nieuws over de zoekactie in De Panne naar migranten die in een bootje het Kanaal probeerden over te steken. Verschillende politici reageerden geschokt op de racistische commentaren. Moeten haatberichten op sociale media vaker bestraft worden? Eerder vandaag lieten we experts aan het woord . Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Charlotte De greef: “De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel en hard bevochten recht. Laat ons daar a.u.b. niet aan tornen om de gevoelige zieltjes van overgevoelige lieden te pamperen! Bovendien zou men zich in de politiek beter eens afvragen waarom mensen zo reageren in plaats van hen de mond te snoeren of te demoniseren. Wij zijn geen slechte mensen, wij hebben het gewoon gehad!”

Dante Mertens: “Dit heeft niks meer met vrije meningsuiting te maken. Dit is pure, ongefilterde, ranzige haat en zelfs het dood wensen van mensen, inclusief kinderen. Dit getuigt van niets meer dan domheid, zelfverklaarde superioriteit en pure haat. De verspreiders ervan zouden gerechtelijk vervolgd moeten worden, omdat dit soort mentaliteit wel degelijk gevaarlijk is als het onbestraft blijft. De geschiedenis zit vol met bewijzen hiervan.”

Bert Van den bossche: “Ja, racisme moet steeds zwaar bestraft worden. Het is de bijl die onze samenleving doorklieft. Er is echter een dunne lijn tussen het recht op vrije meningsuiting en haatberichten. Daar moet bij wet paal en perk aan gesteld worden. Wanneer het over iemands nationaliteit of iemands origine gaat, spreekt men over racisme en mag men daar van mij immens hoge boetes voor uitschrijven. Met een minimum van een jaarloon van de beschuldigde. Dan denkt men misschien terug eens na voor men zijn gal spuugt.”

Jan Sierens: “Met ‘shaming’ moet je ook opletten. Wat is het verschil tussen ‘shaming’ en een heksenjacht? Er zijn veel zogenaamde heksen onterecht veroordeeld. Goed geargumenteerd antwoorden lijkt me nog steeds de beste oplossing. En voor de wetgevende en uitvoerende macht is niet met twee maten en gewichten werken heel belangrijk om polarisatie te vermijden.”

August Leemans: “Men moet reacties kunnen blijven geven. Dit is dikwijls de enige manier voor de burger om mee in het debat betrokken te worden en waar hij/zij een mening kwijt kan. Achter iedere reactie zit een mening die gevormd wordt door informatie en emotie. Wel is het nodig om grenzen vast te leggen. Je wil niemand dood en zet niet aan tot iemands dood of lijden. Ieder heeft zijn eigen levensverhaal met verschillend waardebesef, waarbij de omgeving en zij die boven jouw hoofd beslissen een rol spelen.”

Koen De Rijcke: “In mijn opinie is een vrije mening belangrijk, maar niet ten koste van de ondergang van medemensen. Geschiedenis heeft ons getoond hoe het stimuleren van haat tot geweld en verwoesting leidt. En ik ben er ook zeker van dat weinig mensen dat ook echt willen. Soms beseffen we niet hoeveel kwaad of goed we kunnen aanrichten door gewoon onze opinie mee te delen. Daarom is het goed om twee keer na te denken welk resultaat je commentaar eigenlijk zou kunnen opleveren.”

Frank De Witte: “Zolang het niet aanzet tot geweld moet het kunnen, ook al is het negatief. Je mag geen censuur invoeren, omdat een bepaalde groep mensen bepaalde berichten niet willen zien of lezen. Ik vind ook niet dat politici met hun vingertje moeten wijzen. Het is in eerste instantie door hun fout dat het immigratiebeleid niet correct verloopt, en juist daardoor krijg je natuurlijk haatberichten op sociale media.”

Nick Walbers: “Moet je heel erg mee opletten. Als een overheid gaat bepalen en bestraffen wat haatberichten zijn, zit je heel snel in een communistisch gedachtegoed waar je geen mening meer mag uiten. Want wie bepaalt waar de grens ligt?”

Philippe Corthout: “Lijkt me logisch. Er is een verschil tussen een mening vormen en samen de discussie aangaan, of je het nu eens bent of niet, en gewoon uitspraken doen die degoutant zijn en getuigen van weinig smaak en/of intellect. Makkelijk om de schuld bij anderen/politiek te leggen. Ze zijn deels verantwoordelijk voor het politiek klimaat dat ze creëren, maar uiteindelijk ligt de eindverantwoordelijkheid bij jezelf natuurlijk. Al begrijp ik wel dat velen hier schrik krijgen...”