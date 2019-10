HET DEBAT: moeten e-sigaretten in België worden verboden? Dit is jullie mening tvc

02 oktober 2019

17u30 5 Uit de Verenigde Staten komen de laatste tijd alarmerende berichten dat honderden mensen zijn getroffen door een longziekte die gelinkt wordt aan ‘vapen’ of dampen. Er zouden al twaalf doden zijn. In landen als Brazilië, India, Thailand en Singapore is de e-sigaret al in de ban gedaan. Zou België dit ook moeten doen? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Theo Van Hoof: “Waarom nog producten toelaten waarvan men zeker is dat het niet gezond kan zijn? Chemische brol verdampen is nooit onschuldig. Wat de gevolgen op lange termijn zijn weten we nog niet. Longschade is zeker niet uit te sluiten. Ook in Nederland zijn er al problemen gelinkt aan de e-sigaret. Moeten we wachten tot er doden vallen of blijkt dat het cancirogener is als een gewone sigaret?”

Yasper Raes: “Zonder de e- sigaret zou ik nog altijd 40 à 50 sigaretten per dag roken. Dat zou goed nieuws zijn voor de tabakslobby en de regering, maar voor mij iets minder.”

Als verslaafde roker zou ik liever een verbod op verkoop van sigaretten zien Patrick Verbelen

Alan Janssen: “Waarom moet alles verboden en geregeld worden? Heeft de mens zelf dan geen enkele verantwoordelijkheid? En voor de duidelijkheid wijzen op gevaar mag en moet, maar de keuze maak jezelf evenals het dragen van de consequenties van je beslissing.”

Kris Wouters: “Laten we dan direct alles verbieden wat mogelijk schadelijk kan zijn. Er zijn verschillende studies die aantonen dat een e-sigaret gezonder is dan een echte sigaret. Er zijn dan ook veel getuigenissen van mensen die gestopt zijn met roken dankzij dit hulpmiddel. Het argument dat het jongeren aanzet tot roken kan op alles doorgetrokken worden. Alcohol met een frisdranksmaak zet dan aan tot alcoholgebruik, gewelddadige games en films zetten aan tot criminaliteit, ... Waar houdt dit op?”

Mario Tersago: “De personen die denken dat het gezond is om in plaats van zuurstof een hoop (chemische) ‘waterdamp’, zoals sommigen het noemen, in de longen te trekken.. Sorry, het mag misschien “beter” zijn (niet bewezen) dan sigaretten, het is daarom niet gezonder. Appelen en peren, mensen. Dus verbieden tot de oorza(a)k(en) van de mysterieuze longziekten (ten gevolge van vapen) bekend zijn.”

Longspecialisten zeggen dat de gevolgen pas na 20 jaar naar boven komen. Gaan we wachten tot het te laat is of korte pijn en het nu verbieden? Michael Van Acker

Michael Van Acker: “Longspecialisten zeggen dat de gevolgen van vapen pas na 20 jaar naar boven komen. Gaan we echt wachten tot het te laat is of korte pijn en het nu verbieden?”

Dol de Peeze: “Verbied het toch gewoon allebei. Zowel roken als vapen. Maar dan heeft de regering geen inkomsten meer op de taxen. Maar het zou een hoop geld schelen in de ziekenzorg. Als verbieden geen idee is misschien dan op doktersvoorschrift voor mensen die willen stoppen met de gewone sigaret. Zo voorkom je dat er mensen starten met vapen zonder ooit gerookt te hebben?”