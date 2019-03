Het debat: moeten dierentuinen afgeschaft worden? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk TVC

28 maart 2019

09u30 6 Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil het houden van dolfijnen in gevangenschap op termijn verbieden. Maar hoe zit het met andere diersoorten? Hebben dierentuinen nog nut of moeten ze worden afgeschaft? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Midas Dekkers, bioloog:

“Hét dier dat absoluut niet in gevangenschap hoort, is de dolfijn”, zegt Midas Dekkers. “Dat zijn de meest sociale dieren, die zich alleen in een grote groep goed voelen en in een territorium waarin ze dagelijks enorme afstanden kunnen zwemmen. Ze horen dus helemaal niet thuis in een pierenbadje in België.”

Apen die hun hele leven in een kooi moeten slijten: zielig toch? Midas Dekkers

Komen er naast dolfijnen ook nog andere dieren in aanmerking voor een verlaat-de-gevangenis-kaart? “Of hij nu in het wild zwemt of in een dierentuin: een reuzenschildpad voert toch geen klap uit. Als dat beest eten heeft, is het tevreden”, zegt Dekkers. “Een haai is weer een ander verhaal. Alleen omdat ze er levensgevaarlijk uitzien, moeten hondshaaien of doornhaaien hun leven in zo’n zwembad doorbrengen. Terwijl dat in realiteit dieren zijn die geen vlieg kwaad doen. Ook dierentuinen hadden vroeger een wetenschappelijke functie, maar nu kunnen onderzoekers de dieren ook in de vrije natuur bestuderen.”

“Een zoo heeft z’n nut omdat kinderen anders enkel via tv met dieren in contact komen, maar er zijn maar weinig dieren die er zich echt thuis voelen. Gedomesticeerde dieren horen op de boerderij thuis, wilde dieren moet je gewoon in de vrije natuur laten. Apen die hun hele leven in een kooi moeten slijten: zielig toch? Wat afgedankte olifanten, leeuwen of tijgers uit het circus en wat flamingo’s: meer moet dat niet zijn voor een dierentuin.” (SSB)

Dierentuinen zijn belangrijk om mensen in contact te brengen met dieren. Zo zien ze waarom het behoud van onze natuur belangrijk is. Gudrun De Boeck

Gudrun De Boeck, mariene biologe van de Universiteit Antwerpen:

“Dierentuinen zijn vooral belangrijk om mensen, en dan vooral jongeren, in contact te brengen met dieren”, zegt Gudrun De Boeck. “Zo zien ze waarom het behoud van onze natuur belangrijk is en krijgen ze een gevoel van plichtsbesef.”

Naast deze educatieve rol, zijn ook onderzoek en de conservatie van bedreigde diersoorten belangrijke taken van een dierentuin. “Het is positief dat dierentuinen uit verschillende landen dieren uitwisselen om bedreigde diersoorten een grotere kans op overleven te geven. De kweekprogramma’s zorgen er mee voor dat de genetische diversiteit wordt behouden. Uiteraard is het beter om dit in hun eigen natuurlijke habitat te doen, maar jammer genoeg zijn de leefgebieden vaak bedreigd. We zouden dan eerst de natuur moeten redden.”

Dat dolfijnen niet in een dolfinarium thuishoren, daar is De Boeck het mee eens. “Niet alle dieren zijn geschikt voor gevangenschap, maar zeehonden bijvoorbeeld hebben een goed leven in een dierentuin. Naast spelen, liggen en rusten ze vooral, wat prima in een aquarium kan. Het is vooral belangrijk dat dieren genoeg ruimte hebben die aangepast is aan hun noden. Daarnaast moet de plek voldoende uitdaging bieden.”

