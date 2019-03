Het debat: moeten dierentuinen afgeschaft worden? Dit is jullie mening TVC

28 maart 2019

17u32 0 Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil het houden van dolfijnen in gevangenschap op termijn verbieden. Maar hoe zit het met andere diersoorten? Hebben dierentuinen nog nut of moeten ze worden afgeschaft? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Louis Reynders: “Waar komt dat vandaan dat alles in het echt moet gezien worden? Er zijn momenteel zoveel middelen om dieren te bestuderen op afstand ( internet, video, webcams) voor zij die daar interesse in hebben. Maar dat is maar een kleine minderheid, de meesten willen gewoon aapjes kijken en voor dat vermaak moeten die dieren hun leven in gevangenschap doorbrengen.”

De Boeck Herman: “Wilde dieren horen thuis in de vrije natuur. Laat ze vrij in natuurparken en gebruik het geld dat anders naar het in stand houden van de dierentuinen gaat om ze daar extra tegen stropers te beschermen.”

Hugo Bavré: “Wilde dieren moeten hun rol vervullen in de vrije natuur. Mensen moeten de dieren beschermen, hun habitat respecteren en vermijden om het natuurlijk evenwicht van de natuur te verstoren. Wilde dieren vangen, doden of houden moet streng bestraft worden.”

Als dierentuinen afgeschaft moeten worden, dan moet je evengoed ieder huisdier verbieden, net als de totale veeteelt Willem Pots

Veronique Van Buynder: “Mensen die voor dierentuinen zijn, pleiten voor hun kweekprogramma’s. Die programma’s zijn alleen goed te spreken als die dieren terug in het wild kunnen worden uitgezet. Als dit niet kan, houden we de soort in leven, maar voor welk nut? Alleen ter entertainment van de mens. Niets anders. Dieren hiervoor opsluiten is onacceptabel. Vroeger hield ik van dierentuinen omdat ik van dieren hield, nu haat ik dierentuinen omdat ik van dieren houd.”

Jan Herrentals: “Stel je voor; morgen komen superieure wezens van een andere planeet op de aarde. Ze zijn superieurder dan wij en beginnen de mensen in kooien of mensentuinen te steken. Laat de dieren vrij en laat de natuur haar gang gaan.”

Willem Pots: “Een goede dierentuin is een pluspunt voor dieren in het algemeen, omwille van de sensibilisering en educatie van het publiek. Als dierentuinen afgeschaft moeten worden, dan moet je evengoed ieder huisdier verbieden, net als de totale veeteelt. Absurd. Schaf het niet af, maar optimaliseer het!”

Dieren ‘in het echt’ zien is belangrijk. We vervreemden nu al veel te veel van de natuur, en zonder dat contact zal het alleen maar erger worden Ronny Cuypers

Isabel Da Silva: “Neen! Niet iedereen heeft het geld om de dieren te gaan bekijken in hun natuurlijke habitat. Daarbij komen ook nog eens de kweekprogramma’s om bedreigde diersoorten te helpen . Wel moeten de dieren voldoende ruimte hebben.”

Ronny Cuypers: “Dierentuinen zijn zeer nuttig. Dieren ‘in het echt’ zien is belangrijk. Zowel voor kinderen als voor volwassenen. We vervreemden nu al veel te veel van de natuur, en zonder dat contact zal het alleen maar erger worden. En natuurlijk zijn de kweekprogramma’s belangrijk om bedreigde soorten in stand te houden.”

Ilse Rillaert: “Kinderen leren heus niets bij over dieren door ze opgesloten te zien. Laat hen een documentaire bekijken, dan leren ze er meer over. Kinderen weten bij wijze van spreken meer over dinosaurussen dan over olifanten. Zegt dit niet genoeg? En als de rol van beschermen van diersoorten zo belangrijk is, waarom richt men dan niet elke zoo apart in voor 1 of enkele bepaalde diersoorten? Dan hebben de beesten te minste wat plaats en kan de omgeving aangepast worden aan de natuurlijke habitat.”