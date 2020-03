HET DEBAT. Moeten de regels in België nog verder aangescherpt worden? Dit is jullie mening ttr

27 maart 2020

17u00 2 Ook al zijn de regels in Nederland en Duitsland nog wat relaxter dan in België, in sommige andere landen - zoals Italië of Frankrijk - zijn de maatregels nog veel rigider. Daar mag je bijvoorbeeld individueel gedurende een uur slechts op 1 kilometer van je huis nog sporten of wandelen. Eerder vandaag lieten we experts aan het woord . Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Walter De Vuyst: “Het grootste gevaar zit hem in de kmo’s en middelgrote bedrijven waar arbeiders de geldende regels gewoon aan hun laars lappen , denk maar aan de minimumafstand van 1,5 meter. Gezondheid is op dit ogenblik belangrijker dan economie, maar sommige lakse werkgevers hebben dit blijkbaar nog altijd niet begrepen. Verder een dikke pluim voor deze regering en het gezondheidsbeleid in dit land.”

Chris Hugelier: “Voor iemand die in conditie is en wil blijven is 50 kilometer veel te weinig. Fietsen en wandelen is essentieel voor ons allen om deze periode door te komen. Het is natuurlijk essentieel om afstand te houden. Veel wandelaars en fietsers blijven naast elkaar lopen als ze anderen moeten passeren, dat is een kwestie van informeren en aanpassen. Mensen die niet werken zouden beter in de week sporten (spreiding in tijd). Om te spreiden over de beschikbare ruimte mogen de kilometers niet beperkt worden.”

Pascal Van de Paar: “Mits de combinatie van ‘begrijpend lezen’ en ‘gezond verstand gebruiken’, zijn de regels overduidelijk. Discipline is het enige wat ontbreekt bij een nog steeds te groot deel van de bevolking. En als we daardoor naar een politiestaat evolueren, is dat niet de fout van de regering maar wel van de bevolking. Treed dus nog veel harder op, het overgrote deel van de bevolking zal jullie daarvoor dankbaar zijn.”

Ward Van Hoyweghen: “Ze moeten niet aangescherpt worden maar overtreders moeten wel strenger worden aangepakt en dit is nu niet het geval. Een zware boete waar men van duizelt zal velen wel tot inkeer brengen. Het geld van de boetes in een solidariteitskas steken waar nuttige dingen mee kunnen gedaan worden.”

Rudi Goossens: “Alleen de mensen beboeten die geen afstand houden of die met meer samen zijn dan toegestaan is. De rest is burgers pesten. Joggen op 1 kilometer of 20 kilometer van huis maakt niks uit! Alleen in de auto zitten maakt ook niks uit. Je gaat de mensen alleen maar depressiever maken!”

Tom Verelst: “De regels waar nog onduidelijkheid over is proberen correct aan te passen en uit te leggen. Ze moeten niet aangescherpt worden, maar moeten wel strikt worden nageleefd. Diegenen die in de fout gaan, moeten meteen beboet worden zonder verwittiging. Maar eerst moeten de regels duidelijk zijn voor de burger en de politie.”