HET DEBAT. Moeten de lage-emissiezones opnieuw afgeschaft worden? Dit vinden jullie ervan KV

20 februari 2020

18u27 2 Op de lage-emissiezones (LEZ) in Gent, Antwerpen en Brussel komt steeds meer kritiek. Eerder pleitte VAB al voor een “pauze” tot duidelijk is of de voordelen wel opwegen tegenover alle nadelen van een LEZ. En Rotterdam besliste onlangs om haar lage-emissiezone weer af te schaffen. Moet dat ook in ons land gebeuren? Eerder vandaag lieten enkele experts hun licht al over de zaak schijnen. Nu is het aan jullie. We goten enkele opvallende reacties in een overzicht.

Bart Schellens

“De LEZ moet in heel Vlaanderen ingevoerd worden. En niet met regels die ieder jaar veranderen. Men moet gewoon nu beslissen om over 10 jaar enkel nog zero-emissionverkeer toe te laten. Dan krijgt men een mengeling van oude wagens en nieuwe ZE-wagens. Zo kunnen oude wagens hun tijd uitdoen terwijl de nieuwe ineens ZE-wagens gaan zijn. Zo zal de lucht beter worden zonder iedereen op kosten te jagen. Wie enkel tweedehands koopt, kan dan binnen tien jaar tweedehands ZE-auto’s kopen.”

Rik Van Dijck

“Hoe kan de luchtkwaliteit nu verbeteren in Antwerpen als de Singel en de autostrade op wandelafstand naast de binnenstad loopt? Nog nooit gehoord van de westenwind of de stormen met veel wind? Die metingen kloppen voor geen meter. Alles draait hier gewoon om geld en daar kennen de grootsteden wel iets van. Je betaalt al bij de autobelastingen op een vervuilende wagen en met de wegentaks verwacht je toch dat je overal mag rijden... Niet dus! Maar betalen doe je wel. Moet het nog duidelijker gezegd worden?”

Jacques Vanderkimpen

“Het probleem voor die overheden is dat andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van het openbaar vervoer, slooppremies voor oude wagens, ringparkings, invoering van zone 30 etc. hen geld kosten terwijl het invoeren van een LEZ hen geld opbrengt. En let wel, als het percentage vervuilende wagens te sterk daalt en de inkomensderving voor de overheid te groot wordt, veranderen ze wel de spelregels door de criteria aan te passen.”

Benny Marcelo

“We weten al langer dat LEZ-zones enkel dienen om de kas te spekken. Hetzij met boetes, hetzij met dagpassen. Het wordt eens tijd dat twee keer belasting betalen op hetzelfde in vraag wordt gesteld. Iemand die een auto bezit uitbuiten, blijkt oneindig te zijn. Er wordt geacht dat iedereen de wet kent, maar als iedere stad zo zijn eigen wetjes doorvoert, hoe moet dat dan?”

Fons Dewaele

“Een goed doordachte zone zou ik nog goedkeuren, maar een zone zoals deze er nu is, is een onding. Mensen met geld kopen zich vrij om zich vrij te kunnen bewegen in zo’n zone, het stadsbestuur geeft duizenden euro’s belastinggeld uit om zich vrij te kunnen bewegen zonder voorbereid te zijn. De enigen die de ‘dupe’ zijn van zo een zone zijn de bewoners, de gewone werkmens die het nu al moeilijk heeft door de belastingdruk. Zij kunnen zich geen ‘proper’ voertuig veroorloven.”

Tim Heiremans

“Ik heb een nieuwe auto moeten kopen om nog naar mijn huis in de binnenstad van Antwerpen te rijden. Er wordt driemaal zoveel CO2 uitgestoten om een nieuwe auto te bouwen, dan zou ik nog vijf jaar met mijn diesel Audi hebben gereden. Daarbovenop ligt Antwerpen op vijf kilometer van de tweede grootste chemische cluster ter wereld, de haven. Het is dus duidelijk dat de LEZ-zone een politiek PR-verhaal is en niet bijdraagt aan het milieu!”

Dimitri Vander Biest

“We kunnen ook het Franse voorbeeld volgen, indien men niet aan winstbejag denkt, maar aan de ecologie én economie. In Frankrijk mogen vervuilende wagens doorheen de week niet rijden van 6 uur tot 20 uur, op weekends wel en helemaal niet als er een pollutiepiek is. Dat wil zeggen dat de mensen niet verplicht hun wagen moeten wegdoen, maar hun werkuren (indien mogelijk) verplaatsen, wat weer goed is voor de verkeersdoorstroming. Oldtimers worden overal toegelaten, waarom hier niet?”

Ronny Cuypers

“Als het er echt om gaat om minder auto’s en vervuiling in de stad te hebben, dan moet je P&R parkings met tram- en/of busverbindingen aanleggen. Maak de steden moeilijker bereikbaar met de wagen en makkelijker met het openbaar vervoer. Voorzie een systeem waarbij het vervoersticket inbegrepen is in de parkeerprijs. En hou die prijs laag. Zo laat je mensen de keuze, en wie kan kiezen, zal veel vlotter meewerken dan wie gedwongen wordt.”

Bob De Visser

“Ik mag met mijn dieselwagen, een SUV van tien jaar oud, sinds kort niet meer in Antwerpen (en Linkeroever), mijn geboortestad . Dat knaagde een tijdje. Maar als bewezen wordt dat in de LEZ het fijn stof daalt, dan mag dat absoluut niet worden teruggedraaid. Vanuit mijn dorp heb ik de trams en bussen die me op elke interessante plek in ‘t Stad brengen. Dat doen mijn echtgenote en ik meerdere keren per week. Werkt super!”

Herbert Verbeeck

“Men zou de LEZ ook eens moeten afwegen tegen de maatschappelijke last ervan. Sowieso slechtere bereikbaarheid voor heel wat gewone burgers, maar ook voor de middenstand, loodgieters, elektriciens,... Gepensioneerden die hun wagen wat langer willen houden, maar niet mogen. Het openbaar vervoer is in afbouw, zeker De Lijn. Economische leefbaarheid van de stad. De stedelijke agglomeratie qua woningverwarming en haar uitstoot, en ga zo maar door. Ik denk dat buiten de centen voor de steden de teller ruim negatief wijst.”