HET DEBAT. Moeten de coronamaatregelen verstrengd worden?

05 oktober 2020

10u59 2 Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen blijft sneller toenemen . Kersvers minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) en verschillende experts raadden ondertussen aan om het aantal contacten te beperken. Wat denk jij? Moeten de coronamaatregelen opnieuw verstrengen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Marc Noppen, CEO van het UZ

Marc Noppen, CEO van het UZ, roept de overheid op om in te grijpen. “Er moet dringend iets gebeuren”, klinkt het. Zo is er volgens hem nog meer sensibilisering nodig, ook over de ernst van Covid-19. “Ik merk dat bij onze patiënten: veel mensen lijken nog altijd niet te beseffen wat er gebeurt.” Daarnaast zou de overheid volgens Noppen ook strenger moeten optreden tegen samenkomsten. “Events waar mensen samenkomen, zeker in afgesloten ruimtes, moeten worden herbekeken.”

Frank Vandenbroucke (sp.a), minister van Volksgezondheid

Frank Vandenbroucke (sp.a), de nieuwe minister van Volksgezondheid, raadde in een interview op de Franstalige zender RTL-TVi iedereen aan zijn persoonlijke contacten buiten het gezin te beperken tot drie andere personen. Vandenbroucke voegde eraan toe dat er voor het begin van volgende week geen nieuwe maatregel zal komen. Hij kon of wou ook niet zeggen wanneer de volgende Veiligheidsraad zou plaatsvinden.



In VTM Nieuws hield hij het op “zo weinig mogelijk contacten”. “Ik zou willen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan. Ik zou willen dat we oudere mensen niet opnieuw moeten isoleren. Ik zou willen dat onze huisartsen niet overspoeld geraken. En ik zou willen dat ziekenhuizen ook hun andere patiënten kunnen blijven verzorgen”, aldus Vandenbroucke nog.

Viroloog Marc Van Ranst

Ook viroloog Marc Van Ranst beaamt dat het beperken van nauwe contacten een goed idee is, gezien de huidige coronacijfers. In VTM Nieuws benadrukte hij dat de officiële maatregel het toelaat om vijf nauwe contacten te onderhouden, maar dat dat uiteraard geen minimum is. “Iedereen is vrij om het aantal nauwe contacten zo laag mogelijk te houden, zonder dat daar een verplicht cijfer op geplakt wordt.”

“Ik vind het een goede inschatting om onze nauwe contacten nog meer te beperken dan die vijf, en ik ben volledig akkoord wanneer hij (Vandenbroucke, red.) zegt dat het eigenlijk nul tot vijf is. Wanneer je de huidige cijfers ziet, dan kan iedereen nu al die contacten zo laag mogelijk houden. Men hoeft daar geen enkele beslissing voor af te wachten. Iedereen staat vrij om dat nu al te doen: iedereen kent de cijfers.”

Iedereen voelt aan dat de situatie uit de hand aan het lopen is. Huisartsen en ziekenhuizen trekken al drie weken aan de alarmbel. Er moet dus iets gebeuren Infectiologe Erika Vlieghe

Infectiologe Erika Vlieghe

Ook infectiologe Erika Vlieghe waarschuwt voor de oplopende coronacijfers. “We zien dat het aantal gevallen zeer snel aan het stijgen is, en dat is een grote visvijver waaruit dan een kleinere fractie zal worden opgenomen in het ziekenhuis. Die hospitalisaties zetten een ontzettende druk op het hele ziekenhuissysteem”, klinkt het. Volgens Vlieghe zorgen die toenemende cijfers ervoor dat ziekenhuizen patiënten zullen moeten beginnen spreiden, om ook de reguliere zorg te kunnen blijven garanderen. “We zouden de kraan moeten kunnen toedraaien”, aldus Vlieghe.

“Iedereen voelt aan dat de situatie uit de hand aan het lopen is”, zegt Vlieghe. “Huisartsen en ziekenhuizen trekken al drie weken aan de alarmbel. Er moet dus iets gebeuren”, klinkt het. Volgens Vlieghe hebben veel mensen die nu ziek zijn, weinig kennis van de ziekte en de maatregelen. “Veel mensen zien door het bos van de maatregelen de bomen niet meer”, zegt ze. Volgens de infectiologe is er dan ook nood aan een straffe communicatiecampagne. “We moeten een campagne op poten zetten waarmee we iedereen bereiken, ook zij die we anders niet makkelijk bereiken”, besluit ze.

“Het cijfer van drie contacten komt niet uit de lucht vallen. Dat staat ook al in ons Celeval-rapport. Daarin staat dat je in code oranje je contacten moet beperken tot drie. Het is dus een vertaling van de realiteit naar wat wij hebben aanbevolen”, zei de infectiologe ook nog op Radio 1.

Thuiswerken moet opnieuw de norm worden VUB-professor Dirk Devroey

VUB-professor Dirk Devroey

Tot slot trok ook huisarts en VUB-professor Dirk Devroey afgelopen weekend nog aan de alarmbel. “Waar wachten we nog op voor maatregelen? Gisteren 3.175 positieve testen, eergisteren 2.607. Weekcijfers stijgen voor de 27ste dag op rij. Elke dag 8 overlijdens en 68 opnames. Er liggen nu 789 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis en 163 op intensieve zorgen. Reguliere zorg komt in gedrang”, tweette hij.

“Ik wil zeker geen maatregelen voorstellen die de economie, cultuur of sport opnieuw zouden treffen. De regels die momenteel van kracht zijn - handen wassen, afstand houden, een mondmasker dragen - volstaan. Ze moeten alleen gevolgd worden. Ik denk dat we ook blijvend moeten inzetten op het uitleggen ervan. Mensen moeten weten waaróm ze een maatregel moeten volgen. Ik denk ook dat spreiding, van werktijden, van schooluren, een belangrijk hulpmiddel is. Dan hoeft tenminste al niet iedereen op dezelfde bus of trein. Thuiswerken moet opnieuw de norm worden", zei hij een interview met HLN.

