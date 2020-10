HET DEBAT. Moeten de coronamaatregelen verstrengd worden? Dit is jullie mening Redactie

05 oktober 2020

17u41 10 Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen blijft sneller toenemen . Kersvers minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) en verschillende virologen raden aan om het aantal contacten te beperken. Moeten de coronamaatregelen opnieuw verstrengen? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Dannie Welvaert: Communicatie, motivering en vertrouwen, dat zijn de drie elementen die noodzakelijk zijn om de pandemie te bestrijden. Het zijn niet de mensen die elke dag de berichten volgen, die nauwgezet afstand houden, handen extra wassen en een mondmasker dragen als dat vereist is, die nog maar eens in hun levenskwaliteit beperkt moeten worden. Het zijn de groepen die op dit ogenblik de infecties doen stijgen en die de maatregelen, om welke reden ook, niet volgen, die bereikt moeten worden. Dat ontbreekt.

Christiaan Maras: Dat de politici nu eindelijk eens stoppen met te adviseren dat... Het grote deel van de bevolking luistert enkel als het wordt opgelegd. Er wordt ook niet geadviseerd om belastingen te betalen of 120 te rijden op de autosnelweg. Dat wordt opgelegd. Indien we de scholen willen openhouden, de rusthuizen bezoekers mogen ontvangen dan is het tijd voor onpopulaire maatregelen bij de jongeren en bij de volwassenen. Daar hangen dan ook straffen en gevolgen aan vast. Respect voor Vlieghe en Van Ranst.

Veerle Melis: Verstrengen? Ja maar met een grote maar! De sociale contacten nog verlagen, nee bedankt ! Wat nut heeft het om mensen langs de ene kant in een sociaal isolement te zetten, maar langs de andere kant met tientallen collega’s samen te zitten, met tientallen op overvol openbaar vervoer te zitten of met een volledige klasbezetting in een ijskoud klaslokaal te zetten? Shoppingcenters waar men obeperkt klanten binnenlaat... Dat zijn pas de plekken waar er risico is. Niet het gezin dat familie wil zien.

Régine Vanbelle: Drie à vier weken gedeeltelijke lockdown. Cafe’s sluiten. Restaurants wel open, maar met minder klanten. Geen binnensport zoals bv zaalvoetbal, basketbal, contactsporten. Buitensport geen contactsport zoals voetbal. Weer strengere maatregels voor alle winkels zoals de winkelkarren terug laten ontsmetten door 1 verantwoordelijke in alle winkels, momenteel zelf moeten ontsmetten en de meesten doen dit niet. Borden hangen in alle gemeenten met de 6 regels tegen Covid. Terug hoge boetes wie niet luistert.

Eveline Raeymaekers: Er moet een campagne komen die specifiek gericht is aan jongeren. Zij zien het nut van deze maatregelen totaal niet in en begrijpen niet waarom het belangrijk is om het virus tegen te houden. Hierdoor lappen zij de regels allemaal aan hun laars. Zelfs na tientallen keren uitleggen blijf ik op onbegrip stuiten. Zij geven als argument: iedereen sterft vroeg of laat toch... Misschien dat een nationaal signaal specifiek aan hen gericht wel binnenkomt. (Leerkracht secundair onderwijs)

Piet Devlieger: Als de besmettingen zo blijven evolueren als meegedeeld is het zeker nodig de maatregelen te verstrengen. De belangrijkste en moeilijkste vraag is echter hoe je de toepassing van die maatregelen kan controleren en eventueel sanctioneren indien ze niet toegepast worden. Met een vermanend vingertje of een boete van 50 - of helemaal niets - euro voor wie er een loopje mee neemt, kom je nergens. Dat is gedurende de laatste maanden al voldoende bewezen.

Paulette Desmarets: Zeer doelgericht werken, desnoods in getroffen wijken of gemeenten (die bekend zijn) een avondklok installeren, dit werkt zeer effectief (grondwettelijk of niet ). Aub weer geen maatregelen treffen in gebieden of sectoren waar er nauwelijks een probleem is en de economie niet kapot isoleren. Het zijn werkende mensen die mijn pensioen betalen.

Lisette Theunis: Beste politici: na 6 maanden is jullie tijd van debatteren nu al even voorbij. De late mondkapjes en de dure corona-app gaan de curve niet meer kunnen keren. De nieuwe kleurencode zal dat ook niet doen. Er blijven elke dag nog mensen buiten de lijntjes kleuren. Zelfs tijdens de lockdown zagen we heel wat overtreders zonder enige vorm van burgerzin. Het is nu tijd voor actie. Dagelijkse controles, flinke boetes en sluitingen voor overtreders, vooraleer het land en onze economie op zijn gat ligt.

Friedel Pas: De maatregelen zijn zeker niet duidelijk gecommuniceerd en nog minder het nut ervan. Complottheorieën tieren welig en worden eerder geloofd dan wetenschap en op die wijze komen we er niet uit. Het lijkt erop dat zonder lockdown de sense of urgency niet begrepen wordt door de bevolking. Daarom die barometer, maar bij code rood ook lockdown. Brussel zou dan nu in lockdown moeten en dat is de kleinste regio. Hopelijk schudt dat de anderen wakker om te voorkomen dat ze ook in lockdown moeten.

Karin Janssens: Ik vind niet dat de maatregelen verstrengd moeten worden, maar dat de mensen uit zichzelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen met de gekende voorzorgsmaatregelen, mondmasker, afstand, handen wassen en raak je gezicht niet aan. Lees grondig hoe de corona-app werkt en begrijp dat alles anoniem is waardoor het gebruik ervan ons sterk vooruit zou helpen in het vermijden van een lockdown.

