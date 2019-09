HET DEBAT: moeten blote basten en muziek verboden worden in kustgemeentes? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

13 september 2019

09u30 4 Vanaf volgende zomer mogen strandbarhouders in Knokke-Heist geen muziek meer draaien en geen warme maaltijden meer serveren. Daarnaast broedt het stadsbestuur ook op een “kwaliteitsplan dat de uitstraling van Knokke-Heist moet garanderen”. Daarbij zouden toeristen die in zwemkleding over de dijk lopen of een maaltijd nuttigen op de grond een boete van minstens 250 euro kunnen krijgen. Wat denk jij. Is dit een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Leopold Lippens, burgemeester Knokke-Heist:

“We moeten het imago van Knokke-Heist behouden”, zegt Lippens. Waarom zou iemand in zijn onderbroek door het centrum lopen of zijn hemd uittrekken als het wat warmer wordt? Op het strand is dat allemaal geen probleem. Maar daarbuiten? Neen, dat gaat gewoon niet. Het is een kwestie van esthetiek.”

Volgens Lippens kan het ook absoluut niet de bedoeling zijn dat een strandbar een menukaart aanbiedt met vlees en vis. “Die mensen krijgen alle mogelijkheden, maar moeten zich natuurlijk wel aan de regels houden”, zegt hij. “Sommigen lijken te denken dat ze halve restaurants openhouden”, zegt burgemeester Leopold Lippens. Met de maatregel wil het schepencollege vermijden dat de strandbars rechtstreekse concurrentie vormen met de meer dan 200 eetgelegenheden in Knokke-Heist.

Mensen komen naar onze gemeente om te rusten, niet om agressieve muziek te horen Leopold Lippens

En hoe zit het met het muziekverbod? “Als niemand zich aan de opgelegde regels houdt, moeten we ingrijpen. De voorbije zomer hebben we controleurs op pad gestuurd. Wel, als we alle muziek verbieden, zal dat ook niet meer nodig zijn”, aldus Lippens. “Uiteindelijk komen mensen naar onze gemeente om te rusten, niet om agressieve muziek te horen.”

De burgemeester begrijpt dat de beslissing ook de strandbarhouders treft die zich wél aan de regels houden, maar is niet van plan een uitzondering te maken. “Als er mensen zijn die enkel willen komen als er muziek wordt gespeeld, zijn er plaatsen genoeg aan onze kust waar dat wel het geval is. Ook al is het jammer voor degene die zich wel aan de regels hielden.” (MMB)

Jean-Marie Dedecker, burgemeester Middelkerke:

Dedecker vindt de nieuwe maatregelen van Lippens niet vreemd. Ze worden al langer in zijn kustgemeente toegepast. “Bij ons in Middelkerke hebben we strikte afspraken met de strandbars”, zegt hij. “Er mogen geen feesten gehouden worden, tenzij dat op voorhand is afgesproken, er zijn sluitingsuren en er is enkel zachte muziek toegestaan. Het strand is, zoals Lippens zegt, om te rusten. Daarnaast mogen er bij ons ook geen warm eten en ijsjes verkocht worden. En blote basten mogen alleen op het strand. Dat er eens iemand op de zeedijk zijn t-shirt uittrekt bij 40°C, daar maken we geen probleem van, maar in de winkelstraten is het niet toegestaan.”

“Wij hebben deze afspraken al vanaf het begin gemaakt”, aldus Dedecker. “In Knokke-Heist is het echter over de tijd geëscaleerd. Er heerst een mondaine sfeer zoals in Saint-Tropez en daar hoort een luxueuze maaltijd, een drankje en muziek bij. Het was een kwestie van tijd dat er overlast van zou komen. Het is dus een goede zaak dat er duidelijke regels komen in Knokke-Heist, maar je moet de mensen ook een alternatief bieden. Zo willen we in Middelkerke in de toekomst een strandbar voor jongeren openen op een meer afgelegen deel van het strand. Daar kan wél gefeest worden, zonder dat de muziek de strandgangers stoort. Het is belangrijk om de vrijheid van onze bewoners en de toeristen niet in het gedrang te brengen. Daarom willen we in de toekomst bijvoorbeeld ook een naaktstrand en een bewaakt hondenstrand voorzien. Zo kan iedereen doen wat ze willen, zonder elkaar te storen.”

Ik begrijp dat Lippens de rust in onze badstad wil bewaren, maar om muziek op het strand helemaal te verbieden lijkt me extreem Christophe Deklerck

Christophe Deklerck, voorzitter Horeca Vlaanderen afdeling Knokke-Heist:

Deklerck vindt het jammer dat strandbars in Knokke-Heist gestraft worden omdat sommige toeristen zich niet aan de vestimentaire voorschriften hielden en zich in de openbare fonteinen wasten. “Ik begrijp dat Lippens de rust in onze badstad wil bewaren, maar om muziek op het strand helemaal te verbieden lijkt me extreem”, zegt hij. “Loungemuziek zou bijvoorbeeld wel mogen, lijkt me. En op afgesproken momenten, één keer in de maand, een avond om eens los te gaan en te dansen. Het zou een goede zaak zijn om eerst een jaar over deze maatregel na te denken en volgende zomer de situatie nogmaals te evalueren. We mogen geen overhaaste beslissingen nemen.”

Dat er duidelijke regels komen rond het serveren van eten in strandtenten vindt hij een goede zaak. “Het brengt duidelijkheid en misschien biedt zich nu een kans aan om strandbars en horecagelegenheden te laten samenwerken. De restaurants op de dijk zouden maaltijden kunnen leveren aan de strandbars. Momenteel zijn het concurrenten van elkaar, maar zo kunnen ze er beiden voordeel uit halen.”

Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, steunt de boodschap van zijn afdelingsvoorzitter. “Wij pleiten steeds voor onder andere een gelijkspeelveld en structureel overleg tussen de reguliere horeca en het gemeentebestuur. Dit kan door bijvoorbeeld een horeca-coach aan te stellen en samen een horecabeleidsplan op te stellen. Zo kan je veel discussies vermijden. We werken hier graag aan mee, want een levendige rendabele horeca doet ieder dorps- of stadscentrum bruisen.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moeten blote basten en muziek verboden worden in kustgemeentes? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.