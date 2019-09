HET DEBAT: moeten blote basten en muziek verboden worden in kustgemeentes? Dit is jullie mening SPS

13 september 2019

Vanaf volgende zomer mogen strandbarhouders in Knokke-Heist geen muziek meer draaien en geen warme maaltijden meer serveren. Daarnaast broedt het stadsbestuur ook op een “kwaliteitsplan dat de uitstraling van Knokke-Heist moet garanderen”. Daarbij zouden toeristen die in zwemkleding over de dijk lopen of een maaltijd nuttigen op de grond een boete van minstens 250 euro kunnen krijgen. Eerst lieten we onze experts aan het woord over de zin of onzin van dit voorstel. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Raf Janssens: Regeltjes, regeltjes en nog eens regeltjes en verboden bovenop verboden, ik word er steeds depressiever van. Wat 25 jaar geleden doodnormaal was wordt tegenwoordig verboden en bestraft omdat er enkelingen overdrijven en naast de lijntjes kleuren. Straf de uitwassen, maar dat betekent niet dat je alles moet verbieden. In wat voor maatschappij leven wij tegenwoordig?

Ingrid Fockedey: Ik vind dit een zeer goede actie van burgemeester Lippens. Je komt naar de zee om te genieten van het geluid van de golven, voor het open zicht. Heb je nood aan muziek, ga dan elders, waar je het genot van de mensen die echt voor de zee komen niet verpest. Los daarvan zal luide muziek op zo’n plaats zonder de context van een concert, waar mensen doelgericht zouden komen naar luisteren, altijd storend zijn voor een deel van de mensen, want smaken verschillen.

Lucie Barbe: En wat gaat het volgende zijn , geen spelende en lawaaierige kinderen meer op het strand, want het strand dient om uit te rusten? Mijnheer Lippens, maak er ineens een bejaardenstrand van. Het moet toch kunnen dat bij tropische temperaturen eens een beachparty gehouden wordt: reserveer dan een stukje strand speciaal voor dit eenmalig evenement.

Loesje Vranken: Geen muziek vind ik erover. Moet kunnen, niet loeihard, trekt volk aan en geeft sfeer, alleen op de dijk dan. Op het strand heb je dan nog stilte genoeg om tot rust te komen. Niet eten op stoeprand en geen ontbloot bovenlijf vind ik maar juist. Thuis eet je ook niet op de drempel van uw voordeur. Wie een goede en correcte opvoeding gehad heeft, weet zelf wel wat past en niet past.

En wie bepaalt esthetiek? Een oude vent met dikke bierbuik in een te klein hemdje is walgelijker dan een jonge vent die mooi afgetraind is in bloot bovenlijf. Leven en laten leven. Als je je er aan stoort, kijk er dan niet naar. Pol Dauwe

Patrick Morel: Vroeger ging je naar de zee voor de rust, nu hoor je veel te luide muziek. Het strand moet toch geen grote strandbar worden? Er staan genoeg panden leeg als ze warm eten willen geven en de klanten laten dansen. Als ik sommige blote lijven zie op de dijk krijg ik medelijden met de huisartsen. Onze dijk moet toch geen Kamping Kitsch worden, die Atlantikwall is al erg genoeg.

Alexander Van Damme: Preutsheid en verstrenging versus marginaal gedrag. De juiste weg ligt zoals altijd in het midden. Hier in het centrum van het land fietsen soms ook mannen in bloot bovenlijf. Geen probleem mee. Helaas ligt dat voor vrouwen wat moeilijker :) Zolang ze zo geen winkel of horeca binnenstappen allemaal goed.

Joan Lute: Het is wel effectief zo dat overlast de laatste jaren is toegenomen. Muziek op het strand compleet verbieden is overdreven en ik zou opteren voor bepaalde beperkingen. Zo zou het verboden moeten zijn na 22 uur openbaar muziek te spelen en zou er een wettelijk toegestane decibel grens opgelegd moeten worden. Betreft ontblote bovenlijven moet de regel gelden dat dat alleen op strand, dijk en aan zwembaden is toegestaan.

Vera Wesenbeek: Groot gelijk. Wat de muziek betreft zou een stil muziekje bij de beachbars toegelaten moeten zijn. Diegenen die dit niet willen kunnen altijd elders gaan liggen. Maar een blote borstkas op de dijk of in de winkelstraten is NOT DONE! In Spanje mag dat al lang niet meer. En er een gas-boete voor krijgen? Blijkbaar is het in deze tegenwoordige tijd nodig om het eerst hardleers te moeten ondervinden, vooraleer mensen terug het woord respect leren kennen.

Is het niet eenvoudiger om een wet te maken met wat een mens nog wel mag? Veel zal dat niet meer zijn. Dennis Andersen

Yves Cordy: Als kustbewoner ben ik er volledig mee eens dat men het strand niet moet transformeren in een nieuwe versie van Tomorrowland. Ook correct gekleed “in de binnenstad”moet kunnen, maar je gaat nu toch niet iemand die in badpak van het strand op de dijk een ijsje of drankje gaat halen beboeten of verplichten zich volledig aan te kleden bij bijna 40 graden zoals het deze zomer was. Dat is erover

Yannick Decorte: Ergens begrijp ik zeker de reactie van Lippens. Maar je moet het ook wel wat realistisch houden. De strandgangers die snel even naar de winkel gaan om wat eten of drinken te gaan halen, bestraffen met 250 euro omdat ze geen t-shirt aanhebben vind ik er toch wat over. Dat je je aan de kledingregels houdt in het centrum of op restaurant e.d., vind ik niet meer dan normaal. Wat de muziek betreft, doe dit op plaatsen waar het anderen niet stoort, zodat iedereen tevreden is.