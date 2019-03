Het debat: moeten bedrijfswagens worden afgeschaft? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk TVC

22 maart 2019

09u30 0 Door de hoge loonkost is het voor werkgevers voordeliger om werknemers een bedrijfswagen te geven in plaats van extra loon. Bij een afschaffing van de bedrijfswagen, komt dus ook een deel van iemands zuurverdiende inkomen in het gedrang. Aan de andere kant zorgen deze wagens voor meer files en dus meer vervuiling. Wat denk jij? Moeten bedrijfswagens worden afgeschaft? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Willy Miermans, verkeersdeskundige en professor emeritus aan de Universiteit Hasselt:

“Voor werkgevers is een bedrijfswagen een leuk snoepje om werknemers naar hun bedrijf te lokken”, zegt Miermans. “Het is een extraatje dat vaak wordt uitgedeeld, omdat het fiscaal gunstig is. Maar het swingt de pan uit: er zijn ongeveer drie miljoen mensen op de arbeidsmarkt, en er zijn ruim 750.000 bedrijfswagens. De tijd dat enkel kaderleden een wagen kregen, is al lang voorbij.” Zolang het fiscale gunstregime voor de bedrijfswagens blijft bestaan, zal er weinig veranderen, zegt Miermans.

“Een tweede heikel punt is de tankkaart die werknemers vaak krijgen bij een bedrijfswagen. Omdat ze toch gratis kunnen rijden, gebruiken ze amper het openbaar vervoer en stappen ze sneller in de wagen. Lange ritten zijn dan plots geen probleem meer. De baas betaalt toch. “

De oplossing? “Schaf deze tankkaarten af. Dat zal meer effect hebben dan het afschaffen van bedrijfswagens. Werknemers zullen hun privéwagen in de plaats gebruiken, maar zonder tankkaart zullen ze zorgvuldiger met brandstof omgaan.”

Geert Noels, econoom:

“Bedrijfswagens werden ingevoerd omdat er een loonstop was. Door auto’s aan hun werknemers te geven, konden bedrijven hen toch een loonsverhoging geven. Hierdoor bleef de koopkracht behouden. Als de overheid deze bedrijfswagens zonder compensatie zou afschaffen, dan zou dat tot verarming van de privéwerknemers leiden. De meest productieve en hardwerkende mensen worden dan gestraft.”

Dat bedrijfswagens bijdragen tot extra luchtvervuiling klopt niet helemaal volgens de econoom. “Deze wagens maken deel uit van het modernere deel van het wagenpark in België en stoten dus minder CO2 uit dan verouderde modellen.”

Of de afschaffing van bedrijfswagens het fileprobleem kan oplossen, betwijfelt hij. “Daarvoor moet het hele mobiliteitsplaatje aangepakt worden. Er moeten niet alleen maatregelen komen voor bedrijfswagens, maar bijvoorbeeld ook voor de pakjesverdeling van e-commerce.”

Eigenaars v bedrijfswagens hebben geen vakbond en kunnen land niet lamleggen, ze werken hard en betalen belastingen. Wat meer respect mag. Geert Noels(@ GeertNoels) link

Kris Peeters, mobiliteitsexpert:

Kris Peeters heeft dan weer een andere mening over bedrijfswagens. Op zijn website schreef hij onlangs nog een artikel over dit onderwerp waarin hij enkele misverstanden de wereld uit wil helpen:

• Met de uitfasering van salariswagens tref je de gewone man. “Niet waar: 75% van de salariswagens zit bij de 30% grootste verdieners.”

• Salariswagens zijn vaak nodig om de job te kunnen doen. “Onjuist: dat is precies het verschil met bedrijfswagens. Niemand wil de camionette van de loodgieter afnemen).

• Salariswagens zijn goed voor het milieu. “Niet waar: ze zijn inderdaad nieuwer, maar ‘oversized’ en in ieder geval gemiddeld groter en zwaarder gemotoriseerd dan de gemiddelde auto. Ze worden intensiever gebruikt, verbruiken meer, stoten meer uit en zijn vaker betrokken bij ongevallen).

• Salariswagens zijn zuurverdiend loon en mogen dus niet zomaar afgenomen worden. “Hardnekkig misverstandje: er is niemand die salariswagens “zomaar wil afnemen”. Salariswagens zijn typisch Belgische fiscale koterij. We zijn het er ten gronde over eens dat er een fiscale hervorming moet komen waarbij arbeid minder zwaar wordt belast. Degenen die nu het hardst roepen, hebben de afgelopen jaren de kans gemist om daar werk van te maken. Ze kwamen niet verder dan nieuwe koterij waar alleen de koopkracht van gespecialiseerde boekhouders wel bij vaart.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Moeten bedrijfswagens worden afgeschaft? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.