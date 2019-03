Het debat: moeten bedrijfswagens worden afgeschaft Dit is jullie mening TVC

22 maart 2019

17u30 0 Door de hoge loonkost is het voor werkgevers voordeliger om werknemers een bedrijfswagen te geven in plaats van extra loon. Bij een afschaffing van de bedrijfswagen, komt dus ook een deel van iemands zuurverdiende inkomen in het gedrang. Aan de andere kant zorgen deze wagens voor meer files en dus meer vervuiling. Moeten bedrijfswagens worden afgeschaft? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Robby De Brandt: “Afschaffen van bedrijfswagens lost niets op. Mensen die zich moeten verplaatsen zullen automatisch een andere auto aanschaffen die misschien iets kleiner is, maar het fileprobleem niet zal oplossen. Tankkaart afschaffen lijkt me ook onrealistisch. Hoe ga je dan de kilometers die je voor het werk uitvoert gaan vergoeden, want niemand staat te springen om zelf deze brandstof op zich te nemen. Persoonlijk denk ik dat vooral meer thuiswerk een invloed kan hebben op de mobiliteitsproblematiek.”

Gerry Cle: “De salariswagens zijn er gekomen omdat de loonkosten te hoog zijn. Het lijkt me logischer om de loonkost te verlagen in plaats van allerhande achterpoortjes (maaltijdcheques, ecocheques, salariswagen) in te voeren voor een kleine elite. De punten die Kris Peeters (niet de politicus) aanhaalt spreken boekdelen.”

Tankkaart of bedrijfswagen afschaffen kan, als het gecompenseerd wordt met nettoloon. Anders is het diefstal Joris Nijs

Rik Vanderest: “Een bedrijfswagen is meestal een noodzakelijk vervoermiddel. Een salariswagen is gewoon belastingontduiking. Afschaffen die salariswagens en het volledige loon op het loonbriefje zoals het hoort.”

Joris Nijs: “Een tankkaart heeft net hetzelfde bestaansrecht als een auto : het is een verdoken deel van het loon. Dus tankkaart of bedrijfswagen afschaffen kan , als het gecompenseerd wordt met nettoloon. Anders is het diefstal.”

Tess De Becker: “Ik heb een salariswagen en ik moet elke dag rond de 100 kilometer rijden. Voor mijn loon maakt dat een wereld van verschil. Als ik zelf een nieuwe wagen moet kopen, dat is voor mij financieel te zwaar. Dan zou ik al een oud autootje moeten kopen wat de CO2-uitstoot niet ten goede komt. Blijf van mensen hun inkomen en zekerheid af! Ik opteer voor elektrische salariswagens.”

Het is eigenlijk vrij eenvoudig : wie zijn bedrijfswagen verliest, koopt zelf een auto. Minder file dus? Ik dacht het niet Dirk Van Heeschvelde

Thomas Van Herpe: “Zorg eerst voor alternatieven. Via het openbaar vervoer ben ik ongeveer 4,5 uur op de baan per dag. Met de wagen 50 minuten. Thuiswerken promoten, carpoolen, deftige fietsautostrades, etc. Groen wil bijvoorbeeld 100.000 extra plaatsen voor openbaar vervoer, maar dat is toch niet voldoende voor de 750.000 wagens? Ik wil de wagen zeker laten, maar wil dan ook maximum een uur onderweg zijn van thuis naar het werk (25 km).”

Dirk Van Heeschvelde: “Het is eigenlijk vrij eenvoudig : wie zijn bedrijfswagen verliest, koopt zelf een auto. Minder file dus? Ik dacht het niet.”