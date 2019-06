Het debat: moet ons land kinderen van IS-strijders terughalen? Dit is jullie mening tvc

14 juni 2019

19u00 2 België heeft een principieel akkoord gesloten met de Koerdische autoriteiten over het overbrengen van kinderen van IS-strijders uit Syrische gevangenkampen. Moeten we deze kinderen redden of vormen ze een te groot gevaar voor onze samenleving? Eerst lieten we onze experts aan het woord. Nu is het aan jullie: dit zijn de boeiendste reacties.

Maurice Keukelaers: “Naar de letter van de wet zijn deze kinderen Belg omdat zij een Belgische vader of moeder hebben, zelfs als ze in het buitenland geboren zijn. Maar je kunt jezelf afvragen of de vaders en moeders die naar daar zijn gegaan om een bloedige oorlog uit te vechten eigenlijk nog als Belg kunnen beschouwd worden. Zij hebben eigenlijk de nationaliteit van hun kalifaat dat niet meer bestaat en zijn dus statenloos.”

Thomas Miller: “Kinderen in nood is men als ontwikkelde samenleving steeds verplicht om te helpen. Dat staat buiten kijf. De begeleiding is natuurlijk extreem belangrijk, ook voor de mensen die deze kinderen hier in België opvangen. Maar hun ouders, diegene die de Westers maatschappij compleet verwerpen en zelfs willen vernietigen, mogen nooit meer toegelaten worden in ons land.”

Het gaat om Belgische kinderen, en die moeten niet boeten voor de vreselijke fouten van hun ouders An Kobe

An Kobe: “Het gaat om Belgische kinderen, en die moeten niet boeten voor de vreselijke fouten van hun ouders. Haal ze dus terug, maar breng ze alstublieft niet onder bij hun grootouders, want dat zijn precies de mensen die niet konden verhinderen dat hun kinderen radicaliseerden. Breng ze onder bij stabiele gezinnen waar kinderen veel aandacht krijgen en worden opgevoed met normen en waarden, niet met religieuze waanzin.”

Lisette Vandeweyer: “Als ze hier familieleden hebben en de familie betaalt voor alle kosten van overbrenging, de begeleiding, opvang (die bovendien verplicht zou moeten zijn) enz., dan kan het voor mij. Op voorwaarde dat er geen risico is dat het gerecht later zal bepalen dat moeders of vaders terug mogen komen, zogezegd omdat je ze niet van de kinderen kan scheiden.”

Karel Dierckx: “Niet al die gevallen zijn hetzelfde. Kinderen die ontvoerd zijn, tegen hun wil en de wil van de rest van hun familie naar ginds meegenomen, waarom zouden die niet gerepatrieerd mogen worden? Bij eender welke andere ontvoeringszaak wordt van de overheid geëist te helpen indien dat kan.”

IS-kinderen terughalen is een slag in het gezicht van de 22/3-slachtoffers en alle kinderen die in België in armoede leven of op wachtlijsten staan Bea Blunty

Dirk Vantorre: “Iemand die kinderen in zo een kamp wil laten creperen is niet veel beter dan de ouders van die kinderen en hun radicale opvattingen. Het is contradictorisch dat net wetten over mensenrechten beslissen dat we die kinderen niet mogen scheiden van hun ouders en ze dus niet naar België kunnen terugkeren.”

Bea Blunty: “Nee, kinderen van hun ouders scheiden doe je niet en kan ook niets goed van komen. De ouders kozen radicaal voor een ander leven voor zichzelf en hun kinderen, dus vind ik niet dat wij (nu het slecht gaat in hun kalifaat) de maatschappelijke kost of het risico moeten lopen voor hen die ons uitspuwden. IS-kinderen terughalen is een slag in het gezicht van de 22/3-slachtoffers en alle kinderen die in België in armoede leven of op wachtlijsten staan. Gekozen voor IS = verliezen B nationaliteit.”