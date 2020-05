HET DEBAT. Moet ons kiesstelsel aangepast worden? Dit is jullie mening #operatietoekomst TTR KV

28 mei 2020

17u00 4 Politicoloog Carl Devos (UGent) pleit in het kader van #operatietoekomst voor een aanpassing van ons kiesstelsel: minder en grotere partijen om tot een slagkrachtig beleid te komen. Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord . Moet ons kiesstelsel aangepast worden? Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.



Patrik De Weirdt: “Er zijn inderdaad veel te veel kleine politieke partijen in ons land. Een kiesdrempel van 10 procent zou dit kunnen verhelpen. Verder zou ook de zetelverdeling aangepast moeten worden, zodat elke zetel eenzelfde aantal kiezers vertegenwoordigt. Nu gebeurt het dat een (Vlaamse) partij met meer kiezers minder zetels krijgt dan een andere (Waalse) partij met aanzienlijk minder kiezers.”

Filip Van Bouwel: “Laat de deelstaten zichzelf besturen; enkel zaken als defensie zijn nog voor het federale niveau. Voor de deelstaatregeringen moet de grootste partij automatisch in de regering komen. Die krijgt het initiatief om te kiezen met wie ze een meerderheid willen vormen. Als niet genoeg partijen met hen in zee willen gaan om een meerderheid te vormen, dan bestaat de regering uit de winnaar en de partijen die wel willen. Eens zien hoe lang de veto’s en het cordon dan nog overeind gaan blijven.”

Mario Tersago: “Ik denk ook dat we gebaat zijn met een reductie van aantal partijen. Niet noodzakelijk op z’n Amerikaans maar wel drie of vier grote fracties. Maar hoe meer partijen, hoe complexer de onderhandelingen en formaties zijn. Dit zou tevens een stap kunnen zijn naar grondige politieke hervormingen en misschien wel een daling van het aantal uitvoerende politici tot stand brengen (hopelijk)?”

Emi De Graeve: “Ons politiek beleid, de EU inbegrepen is niks anders dan een stoelendans waarvan de burger de dupe is. Er is grote noodzaak aan absolute verandering. Dan gaat het niet over afschaffen van de kiesplicht maar vooral over meer inspraak van de burgers. Geef ons kans op een referendum in plaats van alles boven ons hoofd te beslissen.”

Gert Veer: “Begin met het land volledig te splitsen in onafhankelijke regio’s of als dat niet mogelijk/wenselijk blijkt de ongelijke stemmen-aantallen tussen Vlaanderen en Wallonië af te schaffen en daarmee het in de grondwet gewaarborgd gelijkheidsbeginsel in ere te herstellen. Stop de particratie in achterkamertjes en vervang ze door echte democratie: de grootste partijen moeten samen regeren over ideologische tegenstellingen heen. Wil men kleine partijtjes weg, leg dan de kiesdrempel op 10 procent.”

Paul Keulemans: “Minder is het toverwoord. Minder regeringen, minder politici, minder familiebedrijfjes in de politiek, minder besparingen op sociale voorzieningen. Er is ook plaats voor meer, meer belastingen voor multinationals en als die dan weggaan, prima, dan komen zij en hun handel Europa niet meer in. Ook meer controle op ontwijken en ontduiken van belastingen, meer overleg met de burger. Wat Zwitsers kunnen, moeten wij ook kunnen!”

Paul Van fraeyenhove: “De grootste partij qua stemmen levert de premier, de regering wordt verder gevormd door de tweede grootste, de derde grootste enzovoort tot er een meerderheid is bereikt. Compromissen moeten ze zelf maar maken, ze worden er dik voor betaald. Stoppen met cordon sanitaire en veto’s te stellen, stoppen met mekaar te bekritiseren en de boel op te stoken in de pers. Alleen zo krijgen we een regering waar het volk voor heeft gestemd.”

Theo Van Hoof: “Ga resoluut voor het Zwitsers systeem. Alleen deelstaatverkiezingen en het federale wordt samengesteld uit de deelstaten. Schaf sowieso de senaat af. Zorg er voor dat elke stem evenveel waarde heeft. 1 zetel per 100.000 inwoners. Stel de regering samen naargelang het aantal behaalde zetels. Het is niet normaal dat een partij met 9,6% van de stemmen 50% + premier in een regering mag leveren. Van boven uw electoraal spelen gesproken.”

Jan Lauwers: “Eén onevenwicht alvast uit ons kiessysteem halen : waarom mogen wij NIET stemmen op Waalse partijen als ze straks WEL over ons mee regeren ? Ofwel scheid je dat systeem volledig en dan heb je de gewenste 2 à 3 partijen per regio/gewest en doet dus ieder z’n eigen ding. Ofwel combineer je dat systeem (wederzijds over de taalgrens stemmen) en heb je ook de 2 à 3 partijen die over het land regeren. Nu heb je iets halfslachtig met 4 à 6 partijen waar meer en meer ergernis uit groeit.”